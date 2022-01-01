Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) - 1920 x 1080 1920 x 1200 (60Hz) 1920 x 1200 (144Hz) 2560 x 1440 Батарея - 45 Вт*ч 60 Вт*ч 80 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 3 5300U AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 5 5600U AMD Ryzen 5 PRO 5650U AMD Ryzen 7 5700U AMD Ryzen 7 5800U - Intel Core i5 12450H Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Графика Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000) - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 36GB 40GB - 16GB 32GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkBook 15 Gen 3 (AMD) Существенно легче – весит на 700 граммов меньше (1.7 и 2.4 кг)

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (839 и 941 см2) Причины выбрать Lenovo Legion 5i 15" Gen 7 Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц

Комплектуется на 35 Вт*ч большей батареей (80 и 45 Вт*ч)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.7 кг 2.4 кг Размеры 357 x 235 x 18.9 мм 358.8 x 262.3 x 19.9-24 мм Площадь 839 см2 941 см2 Соотношение экрана к корпусу ~73.9% ~71.3% Боковые рамки 12.4 мм 6.7 мм Цвета Серий Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2

Дисплей 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 1920 x 1080 1920 x 1200 (60Hz) 1920 x 1200 (144Hz) 2560 x 1440 Диагональ 15 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 165 Гц Плотность пикселей 147 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1200:1 - Цветовой охват sRGB 100% 100% Максимальная яркость ThinkBook 15 Gen 3 (AMD) 300 нит Legion 5i 15" Gen 7 300 нит

Батарея Ёмкость 45 Вт*ч 60 Вт*ч 80 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Сзади Мощность зарядки 65 Вт 230 Вт

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000) GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB TGP 15 Вт 80 Вт Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 7 нм 8 нм Частота GPU 0 МГц 1530 МГц Boost частота GPU 1500 МГц 1740 МГц FLOPS - 7.12 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти DDR4 GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 3.2 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 384 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 24 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 8 40 Производительность GPU ThinkBook 15 Gen 3 (AMD) н/д Legion 5i 15" Gen 7 7.12 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 36GB 40GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 4800 МГц Тип DDR4 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 40 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.5 мм Тачпад Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.