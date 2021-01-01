Lenovo ThinkBook 15 Gen 3 (AMD) против Legion 5i Pro Gen 6 (2021, Intel)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo ThinkBook 15 Gen 3 (AMD)
- Существенно легче – весит на 780 граммов меньше (1.7 и 2.48 кг)
- Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (839 и 941 см2)
Причины выбрать Lenovo Legion 5i Pro Gen 6 (2021, Intel)
- Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
- На 112% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9615 vs 4541 баллов
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Комплектуется на 35 Вт*ч большей батареей (80 и 45 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
- На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
- Имеет на 29% более четкий дисплей – 189 против 147 точек на дюйм (PPI)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Корпус
|Вес
|1.7 кг
|2.48 кг
|Ширина
|357 мм
|356 мм
|Высота
|235 мм
|264.2 мм
|Толщина
|18.9 мм
|21.7-26.8 мм
|Площадь
|839 см2
|941 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~73.9%
|~78.9%
|Боковые рамки
|12.4 мм
|5.7 мм
|Цвета
|Серий
|Белый, Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|180°
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|-
|Количество куллеров
|1
|2
Дисплей
|Диагональ
|15 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|165 Гц
|Плотность пикселей
|147 точек на дюйм
|189 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|2560 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|1200:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|100%
|100%
|Время отклика
|-
|3 мс
Максимальная яркость
300 нит
500 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Сзади
|Мощность зарядки
|65 Вт
|230 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.6 ГГц
|2.2-2.7 ГГц
|Частота в режиме Boost
|3.8 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|4
|6
|Потоков
|8
|12
|L3-кэш
|8 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 6
|Intel UHD Graphics 750
|Техпроцесс
|7 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1479
Geekbench 5 (многоядерный)
6482
Cinebench R23 (одноядерный)
1782
Cinebench R23 (многоядерный)
9615
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|95 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|7 нм
|8 нм
|Частота GPU
|0 МГц
|1530 МГц
|Boost частота GPU
|1500 МГц
|1740 МГц
|FLOPS
|-
|7.12 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|4 ГБ
|Тип памяти
|DDR4
|GDDR6
|Ширина шины
|-
|128 бит
|Скорость памяти
|3.2 Гбит/с
|12 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|384
|2048
|Поддержка DirectX
|12.1
|12
Производительность GPU
7.12 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|40 ГБ
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x128 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3287
|-
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB-A
|2x USB 3.2
|4x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Windows Precision
|Да
|Да
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