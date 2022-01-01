Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (TN) 1920 x 1080 (IPS/Non-Touch) 1920 x 1080 (IPS/Touch) 3024 x 1964 Батарея - 45 Вт*ч 60 Вт*ч 70 Вт*ч Процессор - Intel Core i3 1215U Intel Core i5 1235U Intel Core i7 1255U Intel Core i3 1220P Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P - Apple M1 Pro Apple M1 Max Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 24GB 32GB 40GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkBook 15 Gen 4 (Intel) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 40 ГБ) и SSD Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2021) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.6 и 1.7 кг)

На 104% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11431 vs 5597 баллов

Видеокарта показывает в среднем на 51-69% больше FPS в играх

Комплектуется на 25 Вт*ч большей батареей (70 и 45 Вт*ч)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит

Имеет на 80% более четкий дисплей – 254 против 141 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (691 и 839 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.7 кг 1.6 кг Размеры 357 x 235 x 18.9 мм 312.6 x 221.2 x 15.5 мм Площадь 839 см2 691 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80% ~84.6% Боковые рамки 5.8 мм 3.4 мм Цвета Серий Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2 Скорость куллера - 6241 об/мин Уровень шума - 49.5 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (TN) 1920 x 1080 (IPS/Non-Touch) 1920 x 1080 (IPS/Touch) 3024 x 1964 Диагональ 15.6 дюймов 14.2 дюймов Тип матрицы TN LCD Mini LED Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3024 x 1964 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 500:1 48900:1 Охват DCI-P3 - 99.3% Время отклика - 49 мс Максимальная яркость ThinkBook 15 Gen 4 (Intel) 250 нит MacBook Pro 14 (2021) +100% 500 нит

Батарея Ёмкость 45 Вт*ч 60 Вт*ч 70 Вт*ч Время полной зарядки - 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 65 Вт 67 / 96 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства - 274 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce MX550 2GB Apple M1 Pro GPU (16-core) TGP - 30 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 5 нм Частота GPU 1065 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1320 МГц 1296 МГц FLOPS 2.703 терафлопс 5.2 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 64 бит 256 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 32 128 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 64 Производительность GPU ThinkBook 15 Gen 4 (Intel) 2.703 терафлопс MacBook Pro 14 (2021) +92% 5.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 24GB 32GB 40GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 4x4 ГБ Частота 3200 МГц 6400 МГц Тип DDR4 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - Макс. количество памяти 40 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 - Формат звука 2.0 4.2 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 84.9 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 4.0 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Размер 10.5 x 7.0 см 13.2 x 8.1 см Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.