Главная > Сравнение ноутбуков > ThinkBook 16p Gen 2 (16" AMD) или Swift X SFX16-51G – что лучше выбрать?

Lenovo ThinkBook 16p Gen 2 (16" AMD) против Acer Swift X SFX16-51G

61 из 100
Lenovo ThinkBook 16p Gen 2 (16
VS
52 из 100
Acer Swift X SFX16-51G
Lenovo ThinkBook 16p Gen 2 (16" AMD)
Acer Swift X SFX16-51G
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор Intel Core i7 11390H
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkBook 16p Gen 2 (16" AMD) и Acer Swift X SFX16-51G от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkBook 16p Gen 2 (16" AMD)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 41-56% больше FPS в играх
  • На 61% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10234 vs 6366 баллов
  • Комплектуется на 22 Вт*ч большей батареей (71 и 49 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
  • Имеет на 38% более четкий дисплей – 189 против 137 точек на дюйм (PPI)
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
Причины выбрать Acer Swift X SFX16-51G
  • Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.9 и 2 кг)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkBook 16p Gen 2 (16" AMD)
vs
Swift X SFX16-51G

Корпус

Вес 2 кг 1.9 кг
Размеры 356 x 252 x 16.3-19.9 мм 368.3 x 236.2 x 18.8 мм
Площадь 897 см2 870 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.7% ~82.1%
Боковые рамки 5.7 мм 6 мм
Цвета Серий Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума 48.1 дБ -

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 16.1 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 137 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 1485:1
Цветовой охват sRGB 100% 98.6%
Охват Adobe RGB 77.4% 69.9%
Охват DCI-P3 76.4% 72%
Время отклика 25 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 230 Вт 60 / 90 Вт
Вес зарядного устройства 924 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 2.9-3.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 5 ГГц
Ядер 6 4
Потоков 12 8
L3-кэш 16 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Iris Xe Graphics G7 96EU
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 75 Вт 60 Вт
Nvidia Optimus Да Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1050 МГц 1237 МГц
Boost частота GPU 1402 МГц 1500 МГц
FLOPS 10.7 терафлопс 6.14 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 120 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 40
Производительность GPU
ThinkBook 16p Gen 2 (16" AMD) +74%
10.7 терафлопс
Swift X SFX16-51G
6.14 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 4266 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 2
Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 74.7 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см -
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. ThinkBook 16p Gen 2 (16" AMD) или MacBook Pro 16 (2021)
2. ThinkBook 16p Gen 2 (16" AMD) или XPS 15 9510 (2021)
3. ThinkBook 16p Gen 2 (16" AMD) или ThinkPad E14 Gen 2 (Intel)
4. ThinkBook 16p Gen 2 (16" AMD) или IdeaPad 5 15" (AMD)
5. ThinkBook 16p Gen 2 (16" AMD) или MacBook Pro 15 (2019)
6. Swift X SFX16-51G или MacBook Pro 16 (2021)
7. Swift X SFX16-51G или Macbook Air (M1, 2020)
8. Swift X SFX16-51G или Legion 5 15" (2021, AMD)
9. Swift X SFX16-51G или Swift 3x (SF314-510)
10. Swift X SFX16-51G или Swift 3 (SF314-59)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Acer Swift X SFX16-51G и Lenovo ThinkBook 16p Gen 2 (16" AMD) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры