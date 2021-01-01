Lenovo ThinkBook 16p Gen 2 (16" AMD) против ASUS TUF Gaming F15 (2021)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo ThinkBook 16p Gen 2 (16" AMD)
- Легче – весит на 300 граммов меньше (2 и 2.3 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Видеокарта показывает в среднем на 33-45% больше FPS в играх
- Комплектуется на 23 Вт*ч большей батареей (71 и 48 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 13% выше полезная площадь экрана
- На 7% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10234 vs 9580 баллов
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит
- Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать ASUS TUF Gaming F15 (2021)
- Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2 кг
|2.3 кг
|Размеры
|356 x 252 x 16.3-19.9 мм
|359 x 256 x 22.8-24.3 мм
|Площадь
|897 см2
|919 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~82.7%
|~73%
|Боковые рамки
|5.7 мм
|6.8 мм
|Цвета
|Серий
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|140°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|48.1 дБ
|49 дБ
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|144 Гц
|Плотность пикселей
|189 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|2560 x 1600 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|1200:1
|789:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|62.5%
|Охват Adobe RGB
|77.4%
|47.3%
|Охват DCI-P3
|76.4%
|41.9%
|Время отклика
|25 мс
|25 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|180 / 200 Вт
|Вес зарядного устройства
|924 грамма
|546 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.3 ГГц
|2.2-2.7 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|6
|6
|Потоков
|12
|12
|L3-кэш
|16 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 7
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)
|Техпроцесс
|7 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1427
Geekbench 5 (многоядерный)
6374
Cinebench R23 (одноядерный)
1748
Cinebench R23 (многоядерный)
10234
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|75 Вт
|75 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
|Частота GPU
|1050 МГц
|1403 МГц
|Boost частота GPU
|1402 МГц
|1635 МГц
|FLOPS
|10.7 терафлопс
|6.7 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|12 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|3840
|2048
|Поддержка DirectX
|12
|12
Производительность GPU
10.7 терафлопс
6.7 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3306
|-
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|74.7 дБ
|77.1 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|1x USB 4.0
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 4
|HDMI
|Нет
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.8 мм
|Размер
|12.0 x 7.5 см
|10.6 x 8.0 см
|Поверхность
|Стекло
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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