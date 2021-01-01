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Lenovo ThinkBook 16p Gen 2 (16" AMD) против Dell Precision 3561

68 из 100
Lenovo ThinkBook 16p Gen 2 (16
VS
53 из 100
Dell Precision 3561
Lenovo ThinkBook 16p Gen 2 (16" AMD)
Dell Precision 3561
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Экран 2560 x 1600
Батарея 71 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkBook 16p Gen 2 (16" AMD) и Dell Precision 3561 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkBook 16p Gen 2 (16" AMD)
  • Видеокарта показывает в среднем на 1486-2026% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • На 8% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10234 vs 9497 баллов
  • Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (71 и 64 Вт*ч)
  • Имеет на 89% более четкий дисплей – 189 против 100 точек на дюйм (PPI)
  • На 82% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 220 нит
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
Причины выбрать Dell Precision 3561
  • Легче – весит на 210 граммов меньше (1.79 и 2 кг)
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (835 и 897 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkBook 16p Gen 2 (16" AMD)
vs
Precision 3561

Корпус

Вес 2 кг 1.79 кг
Размеры 356 x 252 x 16.3-19.9 мм 357.8 x 233.3 x 22.6-24 мм
Площадь 897 см2 835 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.7% ~80.4%
Боковые рамки 5.7 мм 6.2 мм
Цвета Серий Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума 48.1 дБ -

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 100 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 500:1
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват Adobe RGB 77.4% -
Охват DCI-P3 76.4% -
Время отклика 25 мс 25 мс
Максимальная яркость
ThinkBook 16p Gen 2 (16" AMD) +82%
400 нит
Precision 3561
220 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 15.2 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 65 Вт 90 / 130 Вт
Вес зарядного устройства 924 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 2.2-2.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 6 6
Потоков 12 12
L3-кэш 16 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 75 Вт 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 10 нм
Частота GPU 1050 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1402 МГц 1450 МГц
FLOPS 10.7 терафлопс 0.382 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 192 бит -
Скорость памяти 12 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840 128
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
ThinkBook 16p Gen 2 (16" AMD) +2701%
10.7 терафлопс
Precision 3561
0.382 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 Realtek ALC3204
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 74.7 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см 11.5 x 6.7 см
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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