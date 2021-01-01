ThinkBook 16p Gen 2 (16" AMD) или Precision 3561 – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2560 x 1600 - 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 Батарея 71 Вт*ч - 64 Вт*ч 97 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX - Intel Core i5 11400H Intel Core i5 11500H Intel Core i7 11800H Intel Core i7 11850H Intel Core i9 11950H Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkBook 16p Gen 2 (16" AMD) Видеокарта показывает в среднем на 1486-2026% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

На 8% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10234 vs 9497 баллов

Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (71 и 64 Вт*ч)

Имеет на 89% более четкий дисплей – 189 против 100 точек на дюйм (PPI)

На 82% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 220 нит

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Причины выбрать Dell Precision 3561 Легче – весит на 210 граммов меньше (1.79 и 2 кг)

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (835 и 897 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2 кг 1.79 кг Размеры 356 x 252 x 16.3-19.9 мм 357.8 x 233.3 x 22.6-24 мм Площадь 897 см2 835 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.7% ~80.4% Боковые рамки 5.7 мм 6.2 мм Цвета Серий Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума 48.1 дБ -

Дисплей 2560 x 1600 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 100 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1200:1 500:1 Цветовой охват sRGB 100% - Охват Adobe RGB 77.4% - Охват DCI-P3 76.4% - Время отклика 25 мс 25 мс Максимальная яркость ThinkBook 16p Gen 2 (16" AMD) +82% 400 нит Precision 3561 220 нит

Батарея Ёмкость 71 Вт*ч 64 Вт*ч 97 Вт*ч Напряжение - 15.2 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева Мощность зарядки 65 Вт 90 / 130 Вт Вес зарядного устройства 924 грамма -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU) TGP 75 Вт 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 10 нм Частота GPU 1050 МГц 350 МГц Boost частота GPU 1402 МГц 1450 МГц FLOPS 10.7 терафлопс 0.382 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 192 бит - Скорость памяти 12 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерных блоков 3840 128 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU ThinkBook 16p Gen 2 (16" AMD) +2701% 10.7 терафлопс Precision 3561 0.382 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 Realtek ALC3204 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 74.7 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Размер 12.0 x 7.5 см 11.5 x 6.7 см Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.