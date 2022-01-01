Главная > Сравнение ноутбуков > ThinkBook 16p Gen 2 (16" AMD) или XPS 17 9720 (2022) – что лучше выбрать?

Lenovo ThinkBook 16p Gen 2 (16" AMD) против Dell XPS 17 9720 (2022)

61 из 100
Lenovo ThinkBook 16p Gen 2 (16
VS
65 из 100
Dell XPS 17 9720 (2022)
Lenovo ThinkBook 16p Gen 2 (16" AMD)
Dell XPS 17 9720 (2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1600
Процессор
Графика GeForce RTX 3060 Mobile 6GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkBook 16p Gen 2 (16" AMD) и Dell XPS 17 9720 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkBook 16p Gen 2 (16" AMD)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Немного легче – весит на 170 граммов меньше (2 и 2.17 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 41-56% больше FPS в играх
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Имеет на 42% более четкий дисплей – 189 против 133 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell XPS 17 9720 (2022)
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • На 40% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14336 vs 10234 баллов
  • Комплектуется на 26 Вт*ч большей батареей (97 и 71 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkBook 16p Gen 2 (16" AMD)
vs
XPS 17 9720 (2022)

Корпус

Вес 2 кг 2.17 кг
Размеры 356 x 252 x 16.3-19.9 мм 374.4 x 248 x 19.5 мм
Площадь 897 см2 929 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.7% ~90.3%
Боковые рамки 5.7 мм 4.1 мм
Цвета Серий Черный, Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 48.1 дБ 47.9 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 17 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 133 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 1650:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB 77.4% -
Охват DCI-P3 76.4% -
Время отклика 25 мс 35 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева, Справа
Мощность зарядки 230 Вт 130 Вт
Вес зарядного устройства 924 грамма 508 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 6 12
Потоков 12 16
L3-кэш 16 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 75 Вт 60 Вт
Nvidia Optimus Да Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1050 МГц 1237 МГц
Boost частота GPU 1402 МГц 1500 МГц
FLOPS 10.7 терафлопс 6.14 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 120 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 40
Производительность GPU
ThinkBook 16p Gen 2 (16" AMD) +74%
10.7 терафлопс
XPS 17 9720 (2022)
6.14 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 4800 МГц
Тип DDR4 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 Realtek ALC711-CG
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x2W 2x2.5W, 2x1.5W
Dolby Atmos Нет -
Макс. громкость 74.7 дБ 79.8 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 3.2 4x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.3 мм
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см 14.9 x 8.9 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Legion Slim 7 15" (2021, AMD) и ThinkBook 16p Gen 2 (16" AMD)
2. Inspiron 16 Plus 7610 и ThinkBook 16p Gen 2 (16" AMD)
3. MacBook Pro 16 (2021) и XPS 17 9720 (2022)
4. Alienware x17 R2 и XPS 17 9720 (2022)
5. XPS 17 9710 (2021) и XPS 17 9720 (2022)
6. Blade 17 (2022) и XPS 17 9720 (2022)
7. Precision 5570 и XPS 17 9720 (2022)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Dell XPS 17 9720 (2022) и Lenovo ThinkBook 16p Gen 2 (16" AMD) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры