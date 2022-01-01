Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX - AMD Ryzen 5 6600H AMD Ryzen 7 6800H AMD Ryzen 9 6900HX Графика GeForce RTX 3060 Mobile 6GB - GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkBook 16p Gen 2 (16" AMD) Существенно легче – весит на 490 граммов меньше (2 и 2.49 кг)

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Видеокарта показывает в среднем на 13-17% больше FPS в играх

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Причины выбрать Lenovo Legion 5 Pro Gen 7 (2022, AMD) Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (80 и 71 Вт*ч)

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2 кг 2.49 кг Размеры 356 x 252 x 16.3-19.9 мм 359.9 x 262.4 x 19.9 мм Площадь 897 см2 944 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.7% ~78.6% Боковые рамки 5.7 мм 7.6 мм Цвета Серий Белый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 48.1 дБ -

Дисплей 2560 x 1600 2560 x 1600 Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 165 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1200:1 - Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB 77.4% - Охват DCI-P3 76.4% - Время отклика 25 мс - Максимальная яркость ThinkBook 16p Gen 2 (16" AMD) 400 нит Legion 5 Pro Gen 7 (2022, AMD) +25% 500 нит

Батарея Ёмкость 71 Вт*ч 80 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади Мощность зарядки 230 Вт 230 / 300 Вт Вес зарядного устройства 924 грамма -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB TGP 75 Вт 95 Вт Nvidia Optimus Да Да, Advanced Optimus Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1050 МГц 1463 МГц Boost частота GPU 1402 МГц 1695 МГц FLOPS 10.7 терафлопс 8.7 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 128 бит Скорость памяти 12 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 120 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 48 Производительность GPU ThinkBook 16p Gen 2 (16" AMD) +23% 10.7 терафлопс Legion 5 Pro Gen 7 (2022, AMD) 8.7 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 4800 МГц Тип DDR4 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 Realtek ALC3287 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 74.7 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI Нет 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Размер 12.0 x 7.5 см - Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.