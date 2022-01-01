Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2560 x 1600 - 1920 x 1200 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (Mini LED) Батарея 71 Вт*ч - 71 Вт*ч 99.9 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX - AMD Ryzen 5 6600H AMD Ryzen 7 6800H AMD Ryzen 9 6900HX Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 24GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkBook 16p Gen 2 (16" AMD) Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Имеет на 33% более четкий дисплей – 189 против 142 точек на дюйм (PPI)

На 14% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 350 нит Причины выбрать Lenovo Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD) Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 13-17% больше FPS в играх

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2 кг 2.05 кг Размеры 356 x 252 x 16.3-19.9 мм 357.7 x 256 x 16.9 мм Площадь 897 см2 916 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.7% ~81.1% Боковые рамки 5.7 мм 6.5 мм Цвета Серий Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 48.1 дБ -

Дисплей 2560 x 1600 1920 x 1200 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (Mini LED) Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 165 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision - Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1200:1 - Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB 77.4% - Охват DCI-P3 76.4% - Время отклика 25 мс - Максимальная яркость ThinkBook 16p Gen 2 (16" AMD) +14% 400 нит Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD) 350 нит

Батарея Ёмкость 71 Вт*ч 71 Вт*ч 99.9 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади Мощность зарядки 230 Вт 135 / 170 / 230 Вт Вес зарядного устройства 924 грамма -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Radeon RX 6800S 8GB TGP 75 Вт - Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 7 нм Частота GPU 1050 МГц 1800 МГц Boost частота GPU 1402 МГц 1975 МГц FLOPS 10.7 терафлопс 13.2 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 8 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 128 бит Скорость памяти 12 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 120 128 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 64 Производительность GPU ThinkBook 16p Gen 2 (16" AMD) 10.7 терафлопс Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD) +23% 13.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 24GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 4800 МГц Тип DDR4 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 Макс. количество памяти 32 ГБ 24 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 74.7 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI Нет 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Размер 12.0 x 7.5 см - Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.