ThinkBook 16p Gen 2 (16" AMD) или ThinkBook 15 Gen 2 (Intel) – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2560 x 1600 - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Батарея 71 Вт*ч - 45 Вт*ч 60 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1145G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkBook 16p Gen 2 (16" AMD) На 306% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10234 vs 2522 баллов

Видеокарта показывает в среднем на 153-209% больше FPS в играх

Комплектуется на 26 Вт*ч большей батареей (71 и 45 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит

Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Lenovo ThinkBook 15 Gen 2 (Intel) Легче – весит на 300 граммов меньше (1.7 и 2 кг)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2 кг 1.7 кг Размеры 356 x 252 x 16.3-19.9 мм 357 x 235 x 18.9 мм Площадь 897 см2 839 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.7% ~80% Боковые рамки 5.7 мм 5.8 мм Цвета Серий Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума 48.1 дБ 40 дБ

Дисплей 2560 x 1600 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1200:1 1108:1 Цветовой охват sRGB 100% 60% Охват Adobe RGB 77.4% 41.7% Охват DCI-P3 76.4% 40.6% Время отклика 25 мс 35 мс Максимальная яркость ThinkBook 16p Gen 2 (16" AMD) +60% 400 нит ThinkBook 15 Gen 2 (Intel) 250 нит

Батарея Ёмкость 71 Вт*ч 45 Вт*ч 60 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 924 грамма 355 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce MX450 2GB TGP 75 Вт - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 12 нм Частота GPU 1050 МГц 720-1395 МГц Boost частота GPU 1402 МГц 930-1575 МГц FLOPS 10.7 терафлопс 2.822 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 2 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 64 бит Скорость памяти 12 Гбит/с ~8-10 Гбит/с Шейдерных блоков 3840 896 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU ThinkBook 16p Gen 2 (16" AMD) +279% 10.7 терафлопс ThinkBook 15 Gen 2 (Intel) 2.822 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 Realtek ALC3287 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 74.7 дБ 81 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Размер 12.0 x 7.5 см - Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.