Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1600 (60Hz) 2560 x 1600 (165Hz) - 2560 x 1600 (Non-Touch) 2560 x 1600 (Touch) 3840 x 2400 Процессор - AMD Ryzen 5 6600H AMD Ryzen 7 6800H AMD Ryzen 9 6900HX - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H Графика GeForce RTX 3060 Mobile 6GB - Intel Arc 3 A370M 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkBook 16p Gen 3 16" (AMD) Видеокарта показывает в среднем на 122-166% больше FPS в играх

Легче – весит на 330 граммов меньше (1.99 и 2.32 кг)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит Причины выбрать HP ENVY 16 (2022) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

На 23% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12354 vs 10046 баллов

Комплектуется на 12 Вт*ч большей батареей (83 и 71 Вт*ч)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.99 кг 2.32 кг Размеры 356 x 252 x 16.3-19.9 мм 357.37 x 251.7 x 19.8 мм Площадь 897 см2 900 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.7% ~83.5% Боковые рамки 5.7 мм 5.3 мм Цвета Серий Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 145° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Количество куллеров 2 2 Уровень шума 47.5 дБ 51.4 дБ

Дисплей 2560 x 1600 (60Hz) 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (Non-Touch) 2560 x 1600 (Touch) 3840 x 2400 Диагональ 16 дюймов 16.1 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 188 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1200:1 - Цветовой охват sRGB - 1000% Максимальная яркость ThinkBook 16p Gen 3 16" (AMD) +25% 500 нит ENVY 16 (2022) 400 нит

Батарея Ёмкость 71 Вт*ч 83 Вт*ч Время полной зарядки 2:00 ч. 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 170 / 230 Вт 150 Вт Вес зарядного устройства 869 граммов 663 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Intel Arc 3 A370M 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB TGP 80 Вт - Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 6 нм Частота GPU 900 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1425 МГц 1550 МГц FLOPS 11.1 терафлопс 3.46 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 64 бит Скорость памяти 14 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 120 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 32 Производительность GPU ThinkBook 16p Gen 3 16" (AMD) +221% 11.1 терафлопс ENVY 16 (2022) 3.46 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 6400 МГц 4800 МГц Тип LPDDR5 DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 - NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 - Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 79.6 дБ 84.4 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 12.0 x 7.5 см 12.5 x 8.0 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.