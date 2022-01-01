Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1600 (60Hz) 2560 x 1600 (165Hz) 2520 x 1680 Процессор - AMD Ryzen 5 6600H AMD Ryzen 7 6800H AMD Ryzen 9 6900HX - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkBook 16p Gen 3 16" (AMD) Видеокарта показывает в среднем на 378-515% больше FPS в играх

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит Причины выбрать Huawei MateBook 16s (2022) Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

На 18% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11855 vs 10046 баллов

Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (84 и 71 Вт*ч)

Сенсорный экран

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.99 кг 1.99 кг Размеры 356 x 252 x 16.3-19.9 мм 351 x 254.9 x 17.8 мм Площадь 897 см2 895 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.7% ~85.2% Боковые рамки 5.7 мм 6.4 мм Цвета Серий Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 47.5 дБ 39 дБ

Дисплей 2560 x 1600 (60Hz) 2560 x 1600 (165Hz) 2520 x 1680 Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 3:2 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2520 x 1680 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision - Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1200:1 1829:1 Цветовой охват sRGB - 96.7% Охват Adobe RGB - 66.6% Охват DCI-P3 - 64.5% Время отклика - 29 мс Максимальная яркость ThinkBook 16p Gen 3 16" (AMD) +67% 500 нит MateBook 16s (2022) 300 нит

Батарея Ёмкость 71 Вт*ч 84 Вт*ч Время полной зарядки 2:00 ч. 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 170 / 230 Вт 90 / 135 Вт Вес зарядного устройства 869 граммов 238 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 80 Вт 15 Вт Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 10 нм Частота GPU 900 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1425 МГц 1100 МГц FLOPS 11.1 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 192 бит - Скорость памяти 14 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 640 Блоки текстурирования (TMUs) 120 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 20 Производительность GPU ThinkBook 16p Gen 3 16" (AMD) +687% 11.1 терафлопс MateBook 16s (2022) 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 6400 МГц 5200 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да - Макс. громкость 79.6 дБ 87.3 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.5 мм Тачпад Размер 12.0 x 7.5 см - Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.