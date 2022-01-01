Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1600 (60Hz) 2560 x 1600 (165Hz) 1920 x 1080 Батарея 71 Вт*ч - 45 Вт*ч 57 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 5 6600H AMD Ryzen 7 6800H AMD Ryzen 9 6900HX - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1155G7 Intel Core i7 1165G7 Intel Core i7 1195G7 Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 4GB 8GB 12GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkBook 16p Gen 3 16" (AMD) На 301% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10046 vs 2505 баллов

Видеокарта показывает в среднем на 161-220% больше FPS в играх

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 26 Вт*ч большей батареей (71 и 45 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Lenovo IdeaPad 5 15” (Intel) Легче – весит на 290 граммов меньше (1.7 и 1.99 кг)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (833 и 897 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.99 кг 1.7 кг Размеры 356 x 252 x 16.3-19.9 мм 357.4 x 233.1 x 19.9 мм Площадь 897 см2 833 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.7% ~80.6% Боковые рамки 5.7 мм 6 мм Цвета Серий Серий, Синий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 160° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума 47.5 дБ 43 дБ

Дисплей 2560 x 1600 (60Hz) 2560 x 1600 (165Hz) 1920 x 1080 Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1200:1 1294:1 Цветовой охват sRGB - 63.4% Охват Adobe RGB - 48.4% Охват DCI-P3 - 48.2% Максимальная яркость ThinkBook 16p Gen 3 16" (AMD) +67% 500 нит IdeaPad 5 15” (Intel) 300 нит

Батарея Ёмкость 71 Вт*ч 45 Вт*ч 57 Вт*ч Время полной зарядки 2:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 170 / 230 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 869 граммов 300 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce MX450 2GB TGP 80 Вт - Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 12 нм Частота GPU 900 МГц - Boost частота GPU 1425 МГц - FLOPS 11.1 терафлопс 2.822 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 2 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 64 бит Скорость памяти 14 Гбит/с ~8-10 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 896 Блоки текстурирования (TMUs) 120 56 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 32 Производительность GPU ThinkBook 16p Gen 3 16" (AMD) +293% 11.1 терафлопс IdeaPad 5 15” (Intel) 2.822 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 4GB 8GB 12GB 16GB Планки 2x8 ГБ 1x4 ГБ Частота 6400 МГц 3200 МГц Тип LPDDR5 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 128GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 79.6 дБ 74 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.6 мм Тачпад Размер 12.0 x 7.5 см 10.5 x 7.0 см Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.