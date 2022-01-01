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Lenovo ThinkBook 16p Gen 3 16" (AMD) против IdeaPad 5 15” (Intel)

63 из 100
Lenovo ThinkBook 16p Gen 3 16
VS
48 из 100
Lenovo IdeaPad 5 15” (Intel)
Lenovo ThinkBook 16p Gen 3 16" (AMD)
Lenovo IdeaPad 5 15” (Intel)
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Экран 1920 x 1080
Батарея 71 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkBook 16p Gen 3 16" (AMD) и IdeaPad 5 15” (Intel) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkBook 16p Gen 3 16" (AMD)
  • На 301% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10046 vs 2505 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 161-220% больше FPS в играх
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 26 Вт*ч большей батареей (71 и 45 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Lenovo IdeaPad 5 15” (Intel)
  • Легче – весит на 290 граммов меньше (1.7 и 1.99 кг)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (833 и 897 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkBook 16p Gen 3 16" (AMD)
vs
IdeaPad 5 15” (Intel)

Корпус

Вес 1.99 кг 1.7 кг
Размеры 356 x 252 x 16.3-19.9 мм 357.4 x 233.1 x 19.9 мм
Площадь 897 см2 833 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.7% ~80.6%
Боковые рамки 5.7 мм 6 мм
Цвета Серий Серий, Синий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 160°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума 47.5 дБ 43 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 1294:1
Цветовой охват sRGB - 63.4%
Охват Adobe RGB - 48.4%
Охват DCI-P3 - 48.2%
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 170 / 230 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 869 граммов 300 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 6 2
Потоков 12 4
L3-кэш 16 МБ 6 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon 660M Intel UHD Graphics Xe G4
Техпроцесс 6 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 80 Вт -
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU 900 МГц -
Boost частота GPU 1425 МГц -
FLOPS 11.1 терафлопс 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 2 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 64 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с ~8-10 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840 896
Блоки текстурирования (TMUs) 120 56
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 32
Производительность GPU
ThinkBook 16p Gen 3 16" (AMD) +293%
11.1 терафлопс
IdeaPad 5 15” (Intel)
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x4 ГБ
Частота 6400 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR5 DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 79.6 дБ 74 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.6 мм
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см 10.5 x 7.0 см
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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