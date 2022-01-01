Главная > Сравнение ноутбуков > ThinkBook 16p Gen 3 16" (AMD) или IdeaPad Slim 5 Pro (16", Gen 7) – что лучше выбрать?

Lenovo ThinkBook 16p Gen 3 16" (AMD) против IdeaPad Slim 5 Pro (16", Gen 7)

63 из 100
Lenovo ThinkBook 16p Gen 3 16
VS
56 из 100
Lenovo IdeaPad Slim 5 Pro (16
Lenovo ThinkBook 16p Gen 3 16" (AMD)
Lenovo IdeaPad Slim 5 Pro (16", Gen 7)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Графика GeForce RTX 3060 Mobile 6GB
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkBook 16p Gen 3 16" (AMD) и IdeaPad Slim 5 Pro (16", Gen 7) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkBook 16p Gen 3 16" (AMD)
  • Видеокарта показывает в среднем на 136-185% больше FPS в играх
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 8% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10046 vs 9331 баллов
  • На 43% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 350 нит
Причины выбрать Lenovo IdeaPad Slim 5 Pro (16", Gen 7)
  • Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (75 и 71 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkBook 16p Gen 3 16" (AMD)
vs
IdeaPad Slim 5 Pro (16", Gen 7)

Корпус

Вес 1.99 кг 1.95 кг
Размеры 356 x 252 x 16.3-19.9 мм 356 x 251 x 16.9 мм
Площадь 897 см2 894 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.7% ~83.1%
Боковые рамки 5.7 мм 5.7 мм
Цвета Серий Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 47.5 дБ -

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 1200:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 170 / 230 Вт 100 / 135 Вт
Вес зарядного устройства 869 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 6 6
Потоков 12 12
L3-кэш 16 МБ 16 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon 660M AMD Radeon 660M
Техпроцесс 6 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 80 Вт -
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU 900 МГц 1380 МГц
Boost частота GPU 1425 МГц 1560 МГц
FLOPS 11.1 терафлопс 3.195 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 120 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 32
Производительность GPU
ThinkBook 16p Gen 3 16" (AMD) +247%
11.1 терафлопс
IdeaPad Slim 5 Pro (16", Gen 7)
3.195 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 6400 МГц 6400 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 Realtek ALC3287
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 79.6 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да -

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см 12.0 x 7.5 см
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Lenovo ThinkBook 16p Gen 3 16" (AMD) или Apple MacBook Pro 16 (2021)
2. Lenovo ThinkBook 16p Gen 3 16" (AMD) или Dell XPS 17 9720 (2022)
3. Lenovo ThinkBook 16p Gen 3 16" (AMD) или Legion 5 Pro Gen 7 (2022, AMD)
4. Lenovo ThinkBook 16p Gen 3 16" (AMD) или Dell Inspiron 16 Plus 7620
5. Lenovo IdeaPad Slim 5 Pro (16", Gen 7) или Apple MacBook Pro 14 (2021)
6. Lenovo IdeaPad Slim 5 Pro (16", Gen 7) или IdeaPad 5 Pro Gen 6 16" (AMD)
7. Lenovo IdeaPad Slim 5 Pro (16", Gen 7) или IdeaPad 5 Pro Gen 7 (16" AMD)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Lenovo IdeaPad Slim 5 Pro (16", Gen 7) и ThinkBook 16p Gen 3 16" (AMD) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры