Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1600 3200 x 2000 3840 x 2400 Процессор - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H AMD Ryzen 7 7735U Графика - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB Radeon 680M Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkBook 16p Gen 4 Видеокарта показывает в среднем на 76-104% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 76-104% больше FPS в играх Комплектуется на 26 Вт*ч большей батареей (80 и 54 Вт*ч)

Комплектуется на 26 Вт*ч большей батареей (80 и 54 Вт*ч) На 13% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14276 vs 12685 баллов

На 13% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14276 vs 12685 баллов Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD Причины выбрать Acer Swift Edge 16 (SFE16-42) Существенно легче – весит на 1020 граммов меньше (1.18 и 2.2 кг)

Существенно легче – весит на 1020 граммов меньше (1.18 и 2.2 кг) Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана Имеет на 50% более четкий дисплей – 283 против 189 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.2 кг 1.18 кг Размеры 354.6 x 255 x 19.9 мм 356.7 x 242.3 x 12.95 мм Площадь 904 см2 864 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.1% ~85.9% Боковые рамки 5 мм 6 мм Цвета Серый Черный, Серебристый Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 42.7 дБ

Дисплей 2560 x 1600 3200 x 2000 3840 x 2400 Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 283 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 3840 x 2400 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10 Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый Датчик освещенности Да Нет Тесты экрана Контрастность 1200:1 1000000:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB - 97.2% Охват DCI-P3 - 99.7% Время отклика - 3 мс Максимальная яркость ThinkBook 16p Gen 4 400 нит Swift Edge 16 (SFE16-42) 400 нит

Батарея Ёмкость 80 Вт*ч 54 Вт*ч Время полной зарядки - 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Сзади Слева Мощность зарядки 230 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства - 194 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB Radeon 680M TGP 115 Вт 15 Вт Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 4 нм 7 нм Частота GPU - 2000 МГц Boost частота GPU - 2400 МГц FLOPS 8.8 терафлопс 3.686 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 96 бит - Скорость памяти ~16 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 768 Блоки текстурирования (TMUs) 80 48 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU ThinkBook 16p Gen 4 +139% 8.8 терафлопс Swift Edge 16 (SFE16-42) 3.686 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 4800 МГц 5200 МГц Тип DDR5 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306-CG - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость - 83.7 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v7 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Инфракрасный датчик Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 13.5 x 8.0 см 12.6 x 8.4 см Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.