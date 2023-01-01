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Lenovo ThinkBook 16p Gen 4 против Apple MacBook Pro 14 (2023)

63 из 100
Lenovo ThinkBook 16p Gen 4
VS
72 из 100
Apple MacBook Pro 14 (2023)
Lenovo ThinkBook 16p Gen 4
Apple MacBook Pro 14 (2023)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
3024 x 1964
Процессор
Графика
Apple M2 Pro GPU (19-core)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkBook 16p Gen 4 и Apple MacBook Pro 14 (2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkBook 16p Gen 4
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (80 и 70 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2023)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Существенно легче – весит на 600 граммов меньше (1.6 и 2.2 кг)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 24% меньшую площадь корпуса (691 и 904 см2)
  • Имеет на 34% более четкий дисплей – 254 против 189 точек на дюйм (PPI)
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkBook 16p Gen 4
vs
MacBook Pro 14 (2023)

Корпус

Вес 2.2 кг 1.6 кг
Размеры 354.6 x 255 x 19.9 мм 312.6 x 221.2 x 15.5 мм
Площадь 904 см2 691 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.1% ~84.6%
Боковые рамки 5 мм 3.4 мм
Цвета Серый Серебристый, Серый
Материал Алюминий Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Скорость куллера - 6800 об/мин
Уровень шума - 47.5 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 14.2 дюймов
Тип матрицы IPS LCD Mini LED
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 254 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 3024 x 1964 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Датчик освещенности Да Да
Площадь экрана
ThinkBook 16p Gen 4
16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2
MacBook Pro 14 (2023)
14.2″ (16:10 ratio) = 90.6 in2
~26% more screen space
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 25000:1
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват DCI-P3 - 99.2%
Время отклика - 31 мс
Максимальная яркость
ThinkBook 16p Gen 4
400 нит
MacBook Pro 14 (2023) +25%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:10 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Сзади Слева, Справа
Мощность зарядки 230 Вт 67 / 96 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства - 274 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 3.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц -
Ядер 12 (4P + 8E) 12 (8P + 4E)
Потоков 16 12
L3-кэш 18 МБ -
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Apple M2 Pro GPU (19-core)
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 115 Вт 35 Вт
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 4 нм 5 нм
Частота GPU - 450 МГц
Boost частота GPU - 1398 МГц
FLOPS 8.8 терафлопс 6.8 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5
Ширина шины 96 бит 256 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560 2432
Блоки текстурирования (TMUs) 80 152
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 76
Производительность GPU
ThinkBook 16p Gen 4 +29%
8.8 терафлопс
MacBook Pro 14 (2023)
6.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 4x4 ГБ
Частота 4800 МГц 6400 МГц
Тип DDR5 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 2x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
NVMe Да -

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306-CG -
Формат звука 2.0 4.2
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 84.3 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Инфракрасный датчик Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 4.0 3x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1 мм
Тачпад
Размер 13.5 x 8.0 см 13.2 x 8.1 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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