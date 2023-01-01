Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1600 3200 x 2000 3024 x 1964 Процессор - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H - Apple M2 Pro Apple M2 Max Графика - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB Apple M2 Pro GPU (19-core) Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB 64GB 96GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkBook 16p Gen 4 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (80 и 70 Вт*ч)

Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (80 и 70 Вт*ч) Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2023) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц Существенно легче – весит на 600 граммов меньше (1.6 и 2.2 кг)

Существенно легче – весит на 600 граммов меньше (1.6 и 2.2 кг) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана Значительно компактнее – имеет на 24% меньшую площадь корпуса (691 и 904 см 2 )

Значительно компактнее – имеет на 24% меньшую площадь корпуса (691 и 904 см ) Имеет на 34% более четкий дисплей – 254 против 189 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 34% более четкий дисплей – 254 против 189 точек на дюйм (PPI) На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.2 кг 1.6 кг Размеры 354.6 x 255 x 19.9 мм 312.6 x 221.2 x 15.5 мм Площадь 904 см2 691 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.1% ~84.6% Боковые рамки 5 мм 3.4 мм Цвета Серый Серебристый, Серый Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 2 Скорость куллера - 6800 об/мин Уровень шума - 47.5 дБ

Дисплей 2560 x 1600 3200 x 2000 3024 x 1964 Диагональ 16 дюймов 14.2 дюймов Тип матрицы IPS LCD Mini LED Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 3024 x 1964 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Датчик освещенности Да Да Площадь экрана ThinkBook 16p Gen 4 16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2 MacBook Pro 14 (2023) 14.2″ (16:10 ratio) = 90.6 in2 ~ 26% more screen space Тесты экрана Контрастность 1200:1 25000:1 Цветовой охват sRGB 100% - Охват DCI-P3 - 99.2% Время отклика - 31 мс Максимальная яркость ThinkBook 16p Gen 4 400 нит MacBook Pro 14 (2023) +25% 500 нит

Батарея Ёмкость 80 Вт*ч 70 Вт*ч Время полной зарядки - 2:10 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Сзади Слева, Справа Мощность зарядки 230 Вт 67 / 96 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства - 274 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB Apple M2 Pro GPU (19-core) TGP 115 Вт 35 Вт Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 4 нм 5 нм Частота GPU - 450 МГц Boost частота GPU - 1398 МГц FLOPS 8.8 терафлопс 6.8 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 96 бит 256 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 2432 Блоки текстурирования (TMUs) 80 152 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 76 Производительность GPU ThinkBook 16p Gen 4 +29% 8.8 терафлопс MacBook Pro 14 (2023) 6.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB 64GB 96GB Планки 1x8 ГБ 4x4 ГБ Частота 4800 МГц 6400 МГц Тип DDR5 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 2x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - NVMe Да -

Звук Аудиочип Realtek ALC3306-CG - Формат звука 2.0 4.2 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 84.3 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Да Да Инфракрасный датчик Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 4.0 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Размер 13.5 x 8.0 см 13.2 x 8.1 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.