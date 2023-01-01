Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1600 3200 x 2000 - 1920 x 1200 (IPS) 1920 x 1200 (OLED) 3456 x 2160 Процессор - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H Графика - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB - Intel Arc 3 A370M 4GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkBook 16p Gen 4 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Видеокарта показывает в среднем на 85-116% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 85-116% больше FPS в играх Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Имеет на 30% более четкий дисплей – 189 против 145 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Dell XPS 15 9530 (2023) Легче – весит на 340 граммов меньше (1.86 и 2.2 кг)

Легче – весит на 340 граммов меньше (1.86 и 2.2 кг) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (86 и 80 Вт*ч)

Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (86 и 80 Вт*ч) На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (793 и 904 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.2 кг 1.86 кг Размеры 354.6 x 255 x 19.9 мм 344.72 x 230.14 x 18 мм Площадь 904 см2 793 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.1% ~88.9% Боковые рамки 5 мм 4.4 мм Цвета Серый Черный, Серебристый Материал Алюминий Top: Алюминий

Middle: Углеродное волокно

Bottom: Алюминий

Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 44.6 дБ

Дисплей 2560 x 1600 3200 x 2000 1920 x 1200 (IPS) 1920 x 1200 (OLED) 3456 x 2160 Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 145 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Датчик освещенности Да Да Площадь экрана ThinkBook 16p Gen 4 16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2 XPS 15 9530 (2023) 15.6″ (16:10 ratio) = 109.4 in2 ~ 5% more screen space Тесты экрана Контрастность 1200:1 1650:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Максимальная яркость ThinkBook 16p Gen 4 400 нит XPS 15 9530 (2023) +25% 500 нит

Батарея Ёмкость 80 Вт*ч 86 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки - 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Сзади Слева, Справа Мощность зарядки 230 Вт 130 Вт Длина кабеля - 1 метр Вес зарядного устройства - 463 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB Intel Arc 3 A370M 4GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB TGP 115 Вт 50 Вт Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus Да, Advanced Optimus Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 6 нм Частота GPU - 300 МГц Boost частота GPU - 1550 МГц FLOPS 8.8 терафлопс 3.46 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 96 бит 64 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 80 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU ThinkBook 16p Gen 4 +154% 8.8 терафлопс XPS 15 9530 (2023) 3.46 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306-CG Realtek ALC3281 Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x2W 2x2W, 2x3W Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость - 83.4 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Да Да Инфракрасный датчик Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 4.0 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.3 мм Тачпад Размер 13.5 x 8.0 см 15.0 x 9.0 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.