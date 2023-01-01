Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1600 3200 x 2000 1920 x 1200 Процессор - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H Графика - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkBook 16p Gen 4 Видеокарта показывает в среднем на 288-393% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 288-393% больше FPS в играх Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (80 и 60 Вт*ч)

Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (80 и 60 Вт*ч) Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD Имеет на 33% более четкий дисплей – 189 против 142 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 33% более четкий дисплей – 189 против 142 точек на дюйм (PPI) На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит Причины выбрать Huawei MateBook D 16 2023 Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (1.7 и 2.2 кг)

Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (1.7 и 2.2 кг) Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.2 кг 1.7 кг Размеры 354.6 x 255 x 19.9 мм 356.7 x 248.7 x 18.4 мм Площадь 904 см2 887 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.1% ~83.7% Боковые рамки 5 мм 6 мм Цвета Серый Серебристый, Серый Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 1

Дисплей 2560 x 1600 3200 x 2000 1920 x 1200 Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Да Нет Тесты экрана Контрастность 1200:1 1200:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Максимальная яркость ThinkBook 16p Gen 4 +33% 400 нит MateBook D 16 2023 300 нит

Батарея Ёмкость 80 Вт*ч 60 Вт*ч Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Сзади Слева Мощность зарядки 230 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства - 180 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 115 Вт 15 Вт Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 4 нм 10 нм Частота GPU - 300 МГц Boost частота GPU - 1100 МГц FLOPS 8.8 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR4X Ширина шины 96 бит - Скорость памяти ~16 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 640 Блоки текстурирования (TMUs) 80 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 20 Производительность GPU ThinkBook 16p Gen 4 +524% 8.8 терафлопс MateBook D 16 2023 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 4266 МГц Тип DDR5 LPDDR4X Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306-CG - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да - Микрофонов 2 4

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Да Инфракрасный датчик Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.5 мм Тачпад Размер 13.5 x 8.0 см - Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.