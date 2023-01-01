Lenovo ThinkBook 16p Gen 4 против Huawei MateBook D 16 2023
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo ThinkBook 16p Gen 4
- Видеокарта показывает в среднем на 288-393% больше FPS в играх
- Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (80 и 60 Вт*ч)
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
- Имеет на 33% более четкий дисплей – 189 против 142 точек на дюйм (PPI)
- На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
Причины выбрать Huawei MateBook D 16 2023
- Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (1.7 и 2.2 кг)
- Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.2 кг
|1.7 кг
|Размеры
|354.6 x 255 x 19.9 мм
|356.7 x 248.7 x 18.4 мм
|Площадь
|904 см2
|887 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~82.1%
|~83.7%
|Боковые рамки
|5 мм
|6 мм
|Цвета
|Серый
|Серебристый, Серый
|Материал
|Алюминий
|Алюминий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|1
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|189 точек на дюйм
|142 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|2560 x 1600 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Нет
|Технология синхронизации
|No
|No
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Датчик освещенности
|Да
|Нет
|Контрастность
|1200:1
|1200:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|100%
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|-
|2:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Сзади
|Слева
|Мощность зарядки
|230 Вт
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|180 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.6 ГГц
|2.6 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.7 ГГц
|4.7 ГГц
|Ядер
|12 (4P + 8E)
|12 (4P + 8E)
|Потоков
|16
|16
|L3-кэш
|18 МБ
|18 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1774
1745
Geekbench 5 (многоядерный)
11272
11120
Cinebench R23 (одноядерный)
1850
1842
Cinebench R23 (многоядерный)
14276
14107
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|115 Вт
|15 Вт
|Nvidia Optimus
|Да, Advanced Optimus
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|4 нм
|10 нм
|Частота GPU
|-
|300 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1100 МГц
|FLOPS
|8.8 терафлопс
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|LPDDR4X
|Ширина шины
|96 бит
|-
|Скорость памяти
|~16 Гбит/с
|4.27 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2560
|640
|Блоки текстурирования (TMUs)
|80
|40
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|20
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|4266 МГц
|Тип
|DDR5
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3306-CG
|-
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Да
|-
|Микрофонов
|2
|4
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Инфракрасный датчик
|Да
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.5 мм
|Размер
|13.5 x 8.0 см
|-
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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