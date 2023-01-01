Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1600 3200 x 2000 2560 x 1600 Процессор - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H Графика - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB - GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkBook 16p Gen 4 Видеокарта показывает в среднем на 13-18% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 13-18% больше FPS в играх Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (80 и 75 Вт*ч)

Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (80 и 75 Вт*ч) Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD На 14% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 350 нит Причины выбрать Lenovo IdeaPad Pro 5i Gen 8 (16″ 2023) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц Легче – весит на 250 граммов меньше (1.95 и 2.2 кг)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.2 кг 1.95 кг Размеры 354.6 x 255 x 19.9 мм 356 x 251 x 17.5 мм Площадь 904 см2 894 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.1% ~83.1% Боковые рамки 5 мм 5.7 мм Цвета Серый Серый, Синий Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 2

Дисплей 2560 x 1600 3200 x 2000 2560 x 1600 Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision - Технология синхронизации No G-Sync Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Да Нет Тесты экрана Контрастность 1200:1 1200:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Максимальная яркость ThinkBook 16p Gen 4 +14% 400 нит IdeaPad Pro 5i Gen 8 (16″ 2023) 350 нит

Батарея Ёмкость 80 Вт*ч 75 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Сзади Слева Мощность зарядки 230 Вт 170 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB TGP 115 Вт 80 Вт Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus Да, Advanced Optimus Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 8 нм Частота GPU - 1530 МГц Boost частота GPU - 1740 МГц FLOPS 8.8 терафлопс 7.12 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 96 бит 128 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 80 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 40 Производительность GPU ThinkBook 16p Gen 4 +24% 8.8 терафлопс IdeaPad Pro 5i Gen 8 (16″ 2023) 7.12 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 5200 МГц Тип DDR5 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306-CG Realtek ALC3287 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Да Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Инфракрасный датчик Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.5 мм Тачпад Размер 13.5 x 8.0 см 13.5 x 8.0 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.