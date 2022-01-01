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Lenovo ThinkBook Plus Gen 3 (17” Intel) против Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022)

63 из 100
Lenovo ThinkBook Plus Gen 3 (17” Intel)
VS
74 из 100
Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022)
Lenovo ThinkBook Plus Gen 3 (17” Intel)
Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3072 x 1440
Процессор
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkBook Plus Gen 3 (17” Intel) и Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkBook Plus Gen 3 (17” Intel)
  • Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (2 и 2.5 кг)
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Имеет на 38% более четкий дисплей – 196 против 142 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022)
  • Видеокарта показывает в среднем на 483-659% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 120 Гц
  • Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (90 и 70 Вт*ч)
  • На 14% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14195 vs 12496 баллов
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkBook Plus Gen 3 (17” Intel)
vs
ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022)

Корпус

Вес 2 кг 2.5 кг
Размеры 410 x 228 x 15.9-17.9 мм 355 x 266 x 20.5 мм
Площадь 935 см2 944 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.2% ~74.7%
Боковые рамки 6.7 мм 0.4 мм
Цвета Серий Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 130°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 46.5 дБ 50 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 240 Гц
Плотность пикселей 196 точек на дюйм 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 21:10 16:9
Разрешение 3072 x 1440 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1191:1 -
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват Adobe RGB 87.8% -
Охват DCI-P3 96.8% 100%
Время отклика 24 мс 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:25 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Сзади Слева
Мощность зарядки 100 Вт 240 / 280 Вт
Вес зарядного устройства 342 грамма 850 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.9 ГГц
Ядер 12 8
Потоков 16 16
L3-кэш 18 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) AMD Radeon 680M
Техпроцесс 10 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 140 Вт
Nvidia Optimus - MUX
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 1504 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1802 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 13.8 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 GDDR6
Ширина шины - 192 бит
Скорость памяти 4.8 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 3840
Блоки текстурирования (TMUs) 40 120
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 48
Производительность GPU
ThinkBook Plus Gen 3 (17” Intel)
1.41 терафлопс
ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022) +879%
13.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x16 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR5 DDR5
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x2048 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 -
Формат звука 2.0 4.2
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 77.5 дБ 80 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер - Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см 5.8 x 9.6 см
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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