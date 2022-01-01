Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 3072 x 1440 - 1920 x 1200 2560 x 1600 3840 x 2400 Процессор - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H - AMD Ryzen 9 6900HX AMD Ryzen 9 6980HX Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB - 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkBook Plus Gen 3 (17” Intel) Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (2 и 2.5 кг)

Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Имеет на 38% более четкий дисплей – 196 против 142 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022) Видеокарта показывает в среднем на 483-659% больше FPS в играх

Выше частота обновление экрана: 240 против 120 Гц

Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (90 и 70 Вт*ч)

На 14% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14195 vs 12496 баллов

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2 кг 2.5 кг Размеры 410 x 228 x 15.9-17.9 мм 355 x 266 x 20.5 мм Площадь 935 см2 944 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.2% ~74.7% Боковые рамки 6.7 мм 0.4 мм Цвета Серий Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 130° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 46.5 дБ 50 дБ

Дисплей 3072 x 1440 1920 x 1200 2560 x 1600 3840 x 2400 Диагональ 17.3 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 120 Гц 240 Гц Плотность пикселей 196 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 21:10 16:9 Разрешение 3072 x 1440 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да Да Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1191:1 - Цветовой охват sRGB 100% - Охват Adobe RGB 87.8% - Охват DCI-P3 96.8% 100% Время отклика 24 мс 3 мс Максимальная яркость ThinkBook Plus Gen 3 (17” Intel) 400 нит ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022) н/д

Батарея Ёмкость 70 Вт*ч 90 Вт*ч Время полной зарядки 1:25 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Сзади Слева Мощность зарядки 100 Вт 240 / 280 Вт Вес зарядного устройства 342 грамма 850 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB TGP 15 Вт 140 Вт Nvidia Optimus - MUX Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 8 нм Частота GPU 300 МГц 1504 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1802 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 13.8 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR6 Ширина шины - 192 бит Скорость памяти 4.8 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерные блоки 640 3840 Блоки текстурирования (TMUs) 40 120 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 48 Производительность GPU ThinkBook Plus Gen 3 (17” Intel) 1.41 терафлопс ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022) +879% 13.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 2x16 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип LPDDR5 DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x2048 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 - Формат звука 2.0 4.2 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 77.5 дБ 80 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер - Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Тачпад Размер 12.0 x 7.5 см 5.8 x 9.6 см Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.