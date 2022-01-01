Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H - Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkBook Plus Gen 3 (17” Intel) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (2 и 2.4 кг)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Причины выбрать ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602) Видеокарта показывает в среднем на 413-563% больше FPS в играх

Комплектуется на 26 Вт*ч большей батареей (96 и 70 Вт*ч)

На 33% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16665 vs 12496 баллов

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Имеет на 44% более четкий дисплей – 283 против 196 точек на дюйм (PPI)

На 38% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 400 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2 кг 2.4 кг Размеры 410 x 228 x 15.9-17.9 мм 355 x 251 x 16.9-17.8 мм Площадь 935 см2 891 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.2% ~83.3% Боковые рамки 6.7 мм 5.2 мм Цвета Серий Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Количество куллеров 2 2 Уровень шума 46.5 дБ 42 дБ

Дисплей 3072 x 1440 3840 x 2400 Диагональ 17.3 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 196 точек на дюйм 283 точек на дюйм Соотношение сторон 21:10 16:10 Разрешение 3072 x 1440 пикселей 3840 x 2400 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да Да Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1191:1 1000000:1 Цветовой охват sRGB 100% - Охват Adobe RGB 87.8% - Охват DCI-P3 96.8% 100% Время отклика 24 мс 1 мс Максимальная яркость ThinkBook Plus Gen 3 (17” Intel) 400 нит Zenbook Pro 16X OLED (UX7602) +38% 550 нит

Батарея Ёмкость 70 Вт*ч 96 Вт*ч Время полной зарядки 1:25 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Сзади Слева Мощность зарядки 100 Вт 200 Вт Вес зарядного устройства 342 грамма -

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce RTX 3060 Mobile 6GB TGP 15 Вт 95 Вт Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 8 нм Частота GPU 300 МГц 1215 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1567 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 12 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR6 Ширина шины - 192 бит Скорость памяти 4.8 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерные блоки 640 3840 Блоки текстурирования (TMUs) 40 120 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 48 Производительность GPU ThinkBook Plus Gen 3 (17” Intel) 1.41 терафлопс Zenbook Pro 16X OLED (UX7602) +751% 12 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 - Формат звука 2.0 2.4 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 77.5 дБ - Микрофонов 2 4

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер - Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.4 мм Тачпад Размер 12.0 x 7.5 см - Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.