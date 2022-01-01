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Lenovo ThinkBook Plus Gen 3 (17” Intel) против Asus Zenbook Pro 17 (UM6702)

63 из 100
Lenovo ThinkBook Plus Gen 3 (17” Intel)
VS
61 из 100
Asus Zenbook Pro 17 (UM6702)
Lenovo ThinkBook Plus Gen 3 (17” Intel)
Asus Zenbook Pro 17 (UM6702)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3072 x 1440
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkBook Plus Gen 3 (17” Intel) и Asus Zenbook Pro 17 (UM6702) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkBook Plus Gen 3 (17” Intel)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Легче – весит на 290 граммов меньше (2 и 2.29 кг)
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 54% более четкий дисплей – 196 против 127 точек на дюйм (PPI)
  • Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (935 и 1021 см2)
Причины выбрать Asus Zenbook Pro 17 (UM6702)
  • Видеокарта показывает в среднем на 195-266% больше FPS в играх
  • На 21% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15075 vs 12496 баллов
  • Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (76 и 70 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkBook Plus Gen 3 (17” Intel)
vs
Zenbook Pro 17 (UM6702)

Корпус

Вес 2 кг 2.29 кг
Размеры 410 x 228 x 15.9-17.9 мм 395 x 258.6 x 18.9 мм
Площадь 935 см2 1021 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.2% ~80.8%
Боковые рамки 6.7 мм 6 мм
Цвета Серий Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 46.5 дБ -

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 196 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 21:10 16:9
Разрешение 3072 x 1440 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision -
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1191:1 -
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват Adobe RGB 87.8% -
Охват DCI-P3 96.8% -
Время отклика 24 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:25 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Сзади Справа
Мощность зарядки 100 Вт 90 / 150 Вт
Вес зарядного устройства 342 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 12 8
Потоков 16 16
L3-кэш 18 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) AMD Radeon 680M
Техпроцесс 10 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1100 МГц -
FLOPS 1.41 терафлопс 6.42 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5 GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 4.8 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 40 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 40
Производительность GPU
ThinkBook Plus Gen 3 (17” Intel)
1.41 терафлопс
Zenbook Pro 17 (UM6702) +355%
6.42 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4800 МГц 6400 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 -
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 77.5 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер - Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см 15.0 x 9.0 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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