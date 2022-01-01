Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 3072 x 1440 - 1920 x 1080 2560 x 1440 Процессор - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H - AMD Ryzen 7 6800H AMD Ryzen 9 6900HX Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkBook Plus Gen 3 (17” Intel) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Легче – весит на 290 граммов меньше (2 и 2.29 кг)

Сенсорный экран

Имеет на 54% более четкий дисплей – 196 против 127 точек на дюйм (PPI)

Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (935 и 1021 см2) Причины выбрать Asus Zenbook Pro 17 (UM6702) Видеокарта показывает в среднем на 195-266% больше FPS в играх

На 21% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15075 vs 12496 баллов

Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (76 и 70 Вт*ч)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2 кг 2.29 кг Размеры 410 x 228 x 15.9-17.9 мм 395 x 258.6 x 18.9 мм Площадь 935 см2 1021 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.2% ~80.8% Боковые рамки 6.7 мм 6 мм Цвета Серий Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 46.5 дБ -

Дисплей 3072 x 1440 1920 x 1080 2560 x 1440 Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 196 точек на дюйм 127 точек на дюйм Соотношение сторон 21:10 16:9 Разрешение 3072 x 1440 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision - Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1191:1 - Цветовой охват sRGB 100% - Охват Adobe RGB 87.8% - Охват DCI-P3 96.8% - Время отклика 24 мс - Максимальная яркость ThinkBook Plus Gen 3 (17” Intel) 400 нит Zenbook Pro 17 (UM6702) 400 нит

Батарея Ёмкость 70 Вт*ч 76 Вт*ч Время полной зарядки 1:25 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Сзади Справа Мощность зарядки 100 Вт 90 / 150 Вт Вес зарядного устройства 342 грамма -

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce RTX 3050 Mobile 4GB TGP 15 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 8 нм Частота GPU 300 МГц - Boost частота GPU 1100 МГц - FLOPS 1.41 терафлопс 6.42 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 4.8 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 640 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 40 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 40 Производительность GPU ThinkBook Plus Gen 3 (17” Intel) 1.41 терафлопс Zenbook Pro 17 (UM6702) +355% 6.42 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 4800 МГц 6400 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 - Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 77.5 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер - Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.4 мм Тачпад Размер 12.0 x 7.5 см 15.0 x 9.0 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.