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Lenovo ThinkBook Plus Gen 3 (17” Intel) против Dell Precision 7770

63 из 100
Lenovo ThinkBook Plus Gen 3 (17” Intel)
VS
65 из 100
Dell Precision 7770
Lenovo ThinkBook Plus Gen 3 (17” Intel)
Dell Precision 7770
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Экран 3072 x 1440
Батарея 70 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkBook Plus Gen 3 (17” Intel) и Dell Precision 7770 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkBook Plus Gen 3 (17” Intel)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Существенно легче – весит на 1020 граммов меньше (2 и 3.02 кг)
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 54% более четкий дисплей – 196 против 127 точек на дюйм (PPI)
  • Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (935 и 1055 см2)
Причины выбрать Dell Precision 7770
  • Видеокарта показывает в среднем на 600-818% больше FPS в играх
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (83 и 70 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 2 ГБ) и SSD
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkBook Plus Gen 3 (17” Intel)
vs
Precision 7770

Корпус

Вес 2 кг 3.02 кг
Размеры 410 x 228 x 15.9-17.9 мм 398 x 265.02 x 25.9-26.7 мм
Площадь 935 см2 1055 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.2% ~78.2%
Боковые рамки 6.7 мм 7.5 мм
Цвета Серий Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 46.5 дБ -

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 196 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 21:10 16:9
Разрешение 3072 x 1440 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1191:1 1000:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB 87.8% -
Охват DCI-P3 96.8% 99%
Время отклика 24 мс 35 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.55 В
Время полной зарядки 1:25 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет -
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Сзади Слева
Мощность зарядки 100 Вт 180 / 240 Вт
Вес зарядного устройства 342 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 12 12
Потоков 16 16
L3-кэш 18 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel UHD Graphics (32EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1100 МГц -
FLOPS 1.41 терафлопс 16.8-24.6 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5 GDDR6
Ширина шины - 256 бит
Скорость памяти 4.8 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 7424
Блоки текстурирования (TMUs) 40 232
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 96
Производительность GPU
ThinkBook Plus Gen 3 (17” Intel)
1.41 терафлопс
Precision 7770 +1091%
16.8-24.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x16 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR5 DDR5
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 2 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 4
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 Realtek ALC711-VD
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x2W 4x2W
Dolby Atmos Да -
Макс. громкость 77.5 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер - Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см 11.5 x 8.0 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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