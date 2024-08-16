Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 3072 x 1440 - 1920 x 1080 3840 x 2160 Батарея 70 Вт*ч - 83 Вт*ч 93 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H - Intel Core i5 12600HX Intel Core i7 12800HX Intel Core i7 12850HX Intel Core i9 12900HX Intel Core i9 12950HX Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 16GB 32GB 64GB 128GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkBook Plus Gen 3 (17” Intel) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Существенно легче – весит на 1020 граммов меньше (2 и 3.02 кг)

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Сенсорный экран

Имеет на 54% более четкий дисплей – 196 против 127 точек на дюйм (PPI)

Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (935 и 1055 см2) Причины выбрать Dell Precision 7770 Видеокарта показывает в среднем на 600-818% больше FPS в играх

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (83 и 70 Вт*ч)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 2 ГБ) и SSD

На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2 кг 3.02 кг Размеры 410 x 228 x 15.9-17.9 мм 398 x 265.02 x 25.9-26.7 мм Площадь 935 см2 1055 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.2% ~78.2% Боковые рамки 6.7 мм 7.5 мм Цвета Серий Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 2 2 Уровень шума 46.5 дБ -

Дисплей 3072 x 1440 1920 x 1080 3840 x 2160 Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 196 точек на дюйм 127 точек на дюйм Соотношение сторон 21:10 16:9 Разрешение 3072 x 1440 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1191:1 1000:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB 87.8% - Охват DCI-P3 96.8% 99% Время отклика 24 мс 35 мс Максимальная яркость ThinkBook Plus Gen 3 (17” Intel) 400 нит Precision 7770 +25% 500 нит

Батарея Ёмкость 70 Вт*ч 83 Вт*ч 93 Вт*ч Напряжение - 11.55 В Время полной зарядки 1:25 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет - Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Сзади Слева Мощность зарядки 100 Вт 180 / 240 Вт Вес зарядного устройства 342 грамма -

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB TGP 15 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 8 нм Частота GPU 300 МГц - Boost частота GPU 1100 МГц - FLOPS 1.41 терафлопс 16.8-24.6 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 16 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR6 Ширина шины - 256 бит Скорость памяти 4.8 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 640 7424 Блоки текстурирования (TMUs) 40 232 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 96 Производительность GPU ThinkBook Plus Gen 3 (17” Intel) 1.41 терафлопс Precision 7770 +1091% 16.8-24.6 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB 32GB 64GB 128GB Планки 2x8 ГБ 1x16 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип LPDDR5 DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 2 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 4 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 Realtek ALC711-VD Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x2W 4x2W Dolby Atmos Да - Макс. громкость 77.5 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер - Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Тачпад Размер 12.0 x 7.5 см 11.5 x 8.0 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.