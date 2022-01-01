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Lenovo ThinkBook Plus Gen 3 (17” Intel) против HP ENVY 17 (2022)

63 из 100
Lenovo ThinkBook Plus Gen 3 (17” Intel)
VS
51 из 100
HP ENVY 17 (2022)
Lenovo ThinkBook Plus Gen 3 (17” Intel)
HP ENVY 17 (2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3072 x 1440
Процессор Intel Core i7 1260P
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkBook Plus Gen 3 (17” Intel) и HP ENVY 17 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkBook Plus Gen 3 (17” Intel)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Существенно легче – весит на 490 граммов меньше (2 и 2.49 кг)
  • На 46% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12496 vs 8544 баллов
  • Комплектуется на 15 Вт*ч большей батареей (70 и 55 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 54% более четкий дисплей – 196 против 127 точек на дюйм (PPI)
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
  • Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (935 и 1032 см2)
Причины выбрать HP ENVY 17 (2022)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 11-15% больше FPS в играх
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkBook Plus Gen 3 (17” Intel)
vs
ENVY 17 (2022)

Корпус

Вес 2 кг 2.49 кг
Размеры 410 x 228 x 15.9-17.9 мм 398.27 x 259.08 x 19.55 мм
Площадь 935 см2 1032 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.2% ~80%
Боковые рамки 6.7 мм 7.6 мм
Цвета Серий Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 -
Уровень шума 46.5 дБ -

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 196 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 21:10 16:9
Разрешение 3072 x 1440 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1191:1 -
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват Adobe RGB 87.8% -
Охват DCI-P3 96.8% -
Время отклика 24 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:25 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Сзади Справа
Мощность зарядки 100 Вт 90 Вт
Вес зарядного устройства 342 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 12 12
Потоков 16 16
L3-кэш 18 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц -
FLOPS 1.41 терафлопс 1.69 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 DDR4
Скорость памяти 4.8 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 768
Блоки текстурирования (TMUs) 40 48
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 24
Производительность GPU
ThinkBook Plus Gen 3 (17” Intel)
1.41 терафлопс
ENVY 17 (2022) +20%
1.69 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4800 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR5 DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 77.5 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер - Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см -
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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