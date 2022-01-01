Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 3072 x 1440 - 1920 x 1080 3840 x 2160 Процессор - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Intel Core i7 1260P Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkBook Plus Gen 3 (17” Intel) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Существенно легче – весит на 490 граммов меньше (2 и 2.49 кг)

На 46% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12496 vs 8544 баллов

Комплектуется на 15 Вт*ч большей батареей (70 и 55 Вт*ч)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Сенсорный экран

Имеет на 54% более четкий дисплей – 196 против 127 точек на дюйм (PPI)

На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (935 и 1032 см2) Причины выбрать HP ENVY 17 (2022) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 11-15% больше FPS в играх

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2 кг 2.49 кг Размеры 410 x 228 x 15.9-17.9 мм 398.27 x 259.08 x 19.55 мм Площадь 935 см2 1032 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.2% ~80% Боковые рамки 6.7 мм 7.6 мм Цвета Серий Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 - Уровень шума 46.5 дБ -

Дисплей 3072 x 1440 1920 x 1080 3840 x 2160 Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 196 точек на дюйм 127 точек на дюйм Соотношение сторон 21:10 16:9 Разрешение 3072 x 1440 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1191:1 - Цветовой охват sRGB 100% - Охват Adobe RGB 87.8% - Охват DCI-P3 96.8% - Время отклика 24 мс - Максимальная яркость ThinkBook Plus Gen 3 (17” Intel) +33% 400 нит ENVY 17 (2022) 300 нит

Батарея Ёмкость 70 Вт*ч 55 Вт*ч Время полной зарядки 1:25 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Сзади Справа Мощность зарядки 100 Вт 90 Вт Вес зарядного устройства 342 грамма -

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц - FLOPS 1.41 терафлопс 1.69 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 DDR4 Скорость памяти 4.8 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 640 768 Блоки текстурирования (TMUs) 40 48 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 24 Производительность GPU ThinkBook Plus Gen 3 (17” Intel) 1.41 терафлопс ENVY 17 (2022) +20% 1.69 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 4800 МГц 3200 МГц Тип LPDDR5 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 77.5 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер - Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Тачпад Размер 12.0 x 7.5 см - Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.