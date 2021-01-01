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Lenovo ThinkPad E14 Gen 2 (Intel) против Acer Predator Triton 300 SE

54 из 100
Lenovo ThinkPad E14 Gen 2 (Intel)
VS
67 из 100
Acer Predator Triton 300 SE
Lenovo ThinkPad E14 Gen 2 (Intel)
Acer Predator Triton 300 SE
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Графика Intel UHD Graphics Xe G4
Память (ОЗУ)
Накопитель 1024GB

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad E14 Gen 2 (Intel) и Acer Predator Triton 300 SE от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad E14 Gen 2 (Intel)
  • Немного легче – весит на 110 граммов меньше (1.59 и 1.7 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Acer Predator Triton 300 SE
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 265-361% больше FPS в играх
  • На 124% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 2165 vs 967 баллов
  • На 32% выше максимальная яркость экрана – 330 vs 250 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad E14 Gen 2 (Intel)
vs
Predator Triton 300 SE

Корпус

Вес 1.59 кг 1.7 кг
Ширина 324 мм 323 мм
Высота 220 мм 228 мм
Толщина 17.9 мм 17.9 мм
Площадь 713 см2 736 см2
Соотношение экрана к корпусу ~75.8% ~73.3%
Боковые рамки 7.1 мм 6.6 мм
Цвета Черный Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума 33.4 дБ 62.6 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1682:1 -
Цветовой охват sRGB 56.9% 100%
Охват Adobe RGB 39% 76%
Охват DCI-P3 38.2% 77%
Время отклика 30 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:50 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 180 Вт
Вес зарядного устройства 344 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 3.0-3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.8 ГГц
Ядер 2 4
Потоков 4 8
L3-кэш 6 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Intel Iris Xe Graphics 96
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 0 Вт
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц 1455 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1590 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс 4.884 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ
Тип памяти DDR4 GDDR6
Ширина шины - 192 бит
Скорость памяти 3.2 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 384 1536
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
ThinkPad E14 Gen 2 (Intel)
0.84 терафлопс
Predator Triton 300 SE +481%
4.884 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
Макс. количество памяти 16 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да -
Макс. громкость 74.2 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев - Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB Type-C 1x USB 4.0 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

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