Lenovo ThinkPad E14 Gen 2 (Intel) против Dell XPS 13 9310 (2-in-1)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo ThinkPad E14 Gen 2 (Intel)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
Причины выбрать Dell XPS 13 9310 (2-in-1)
- Легче – весит на 270 граммов меньше (1.32 и 1.59 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана
- Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (51 и 45 Вт*ч)
- Сенсорный экран
- На 80% выше максимальная яркость экрана – 450 vs 250 нит
- Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (615 и 713 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.59 кг
|1.32 кг
|Ширина
|324 мм
|297 мм
|Высота
|220 мм
|207 мм
|Толщина
|17.9 мм
|14.3 мм
|Площадь
|713 см2
|615 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~75.8%
|~84.7%
|Боковые рамки
|7.1 мм
|4.2 мм
|Цвета
|Черный
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Да
|Угол открытия экрана
|180°
|360°
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Да
|Количество куллеров
|1
|2
|Уровень шума
|33.4 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|13.4 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|157 точек на дюйм
|169 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Да
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый (антиблик)
|Контрастность
|1682:1
|1200:1
|Цветовой охват sRGB
|56.9%
|100%
|Охват Adobe RGB
|39%
|-
|Охват DCI-P3
|38.2%
|-
|Время отклика
|30 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|7.6 В
|Время полной зарядки
|1:50 ч.
|3:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|65 Вт
|45 Вт
|Вес зарядного устройства
|344 грамма
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.7-3.0 ГГц
|1.7-3.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.1 ГГц
|4.1 ГГц
|Ядер
|2
|2
|Потоков
|4
|4
|L3-кэш
|6 МБ
|6 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1282
1244
Geekbench 5 (многоядерный)
2345
2271
Cinebench R20 (одноядерный)
498
Cinebench R20 (многоядерный)
967
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|0.84 терафлопс
|0.84 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|DDR4
|LPDDR4X
|Скорость памяти
|3.2 Гбит/с
|4.27 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|384
|384
|Поддержка DirectX
|12
|12
Производительность GPU
0.84 терафлопс
0.84 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|4267 МГц
|Тип
|DDR4
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|1
|2
|Макс. количество памяти
|16 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3287
|Realtek ALC3281-CG
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|74.2 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|-
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|1x USB 4.0
|2x USB 3.1
|USB-A
|2x USB 3.2
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1 мм
|Поверхность
|Пластик
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1