Lenovo ThinkPad E14 Gen 2 (Intel) против IdeaPad 5 Pro Gen 6 16" (AMD)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo ThinkPad E14 Gen 2 (Intel)
- Легче – весит на 310 граммов меньше (1.59 и 1.9 кг)
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
- Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (713 и 894 см2)
Причины выбрать Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 16" (AMD)
- На 305% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10095 vs 2494 баллов
- Видеокарта показывает в среднем на 154-210% больше FPS в играх
- Комплектуется на 30 Вт*ч большей батареей (75 и 45 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана
- На 40% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 250 нит
- Имеет на 20% более четкий дисплей – 189 против 157 точек на дюйм (PPI)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Корпус
|Вес
|1.59 кг
|1.9 кг
|Ширина
|324 мм
|356 мм
|Высота
|220 мм
|251 мм
|Толщина
|17.9 мм
|16.9-18.4 мм
|Площадь
|713 см2
|894 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~75.8%
|~83.1%
|Боковые рамки
|7.1 мм
|5.7 мм
|Цвета
|Черный
|Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|-
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|2
|Уровень шума
|33.4 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|157 точек на дюйм
|189 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|2560 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|1682:1
|1200:1
|Цветовой охват sRGB
|56.9%
|100%
|Охват Adobe RGB
|39%
|-
|Охват DCI-P3
|38.2%
|-
|Время отклика
|30 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|1:50 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|95 / 135 Вт
|Вес зарядного устройства
|344 грамма
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.7-3.0 ГГц
|3.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.1 ГГц
|4.2 ГГц
|Ядер
|2
|6
|Потоков
|4
|12
|L3-кэш
|6 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Radeon RX Vega 7
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1396
Geekbench 5 (многоядерный)
6325
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
10095
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|-
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|10 нм
|12 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|1380 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1560 МГц
|FLOPS
|0.84 терафлопс
|3.195 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|4 ГБ
|Тип памяти
|DDR4
|GDDR6
|Ширина шины
|-
|128 бит
|Скорость памяти
|3.2 Гбит/с
|~12 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|384
|1024
|Поддержка DirectX
|12
|12
Производительность GPU
0.84 терафлопс
3.195 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x4 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|1
|2
|Макс. количество памяти
|16 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3287
|Realtek ALC3287
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|74.2 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|1x USB 4.0
|1x USB 3.2
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Да
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Поверхность
|Пластик
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
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