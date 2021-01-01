Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Батарея - 45 Вт*ч 57 Вт*ч 56 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 3 5300U AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 5 5600U AMD Ryzen 5 Pro 5650U AMD Ryzen 7 5700U AMD Ryzen 7 5800U - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB 24GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB - 256GB 512GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkPad E14 Gen 3 (AMD) Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит

Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (715 и 767 см2) Причины выбрать Acer TravelMate P4 (TMP414-51) Легче – весит на 230 граммов меньше (1.41 и 1.64 кг)

Комплектуется на 11 Вт*ч большей батареей (56 и 45 Вт*ч)

На 8% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4890 vs 4521 баллов

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.64 кг 1.41 кг Размеры 324 x 220.7 x 17.9-20.9 мм 325 x 236 x 17.9 мм Площадь 715 см2 767 см2 Соотношение экрана к корпусу ~75.5% ~70.4% Боковые рамки 7.1 мм 7.6 мм Цвета Черный Синий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума 34.5 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1200:1 - Цветовой охват sRGB 100% - Время отклика - 25 мс Максимальная яркость ThinkPad E14 Gen 3 (AMD) +20% 300 нит TravelMate P4 (TMP414-51) 250 нит

Батарея Ёмкость 45 Вт*ч 57 Вт*ч 56 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да - Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 365 граммов -

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 10 нм Частота GPU 0 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1500 МГц 1100 МГц FLOPS - 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 DDR4 Скорость памяти 3.2 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерных блоков 384 640 Поддержка DirectX 12.1 12 Производительность GPU ThinkPad E14 Gen 3 (AMD) н/д TravelMate P4 (TMP414-51) 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 24GB 8GB 16GB Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 256GB 512GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC328 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 77.5 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.8 мм - Тачпад Размер 10.0 x 5.6 см - Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.