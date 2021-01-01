Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Батарея - 45 Вт*ч 57 Вт*ч 67 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 3 5300U AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 5 5600U AMD Ryzen 5 Pro 5650U AMD Ryzen 7 5700U AMD Ryzen 7 5800U - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB 24GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkPad E14 Gen 3 (AMD) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

На 89% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4521 vs 2387 баллов Причины выбрать Asus Zenbook 14 UX425 (11th Gen Intel) Существенно легче – весит на 510 граммов меньше (1.13 и 1.64 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 22 Вт*ч большей батареей (67 и 45 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана

На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (664 и 715 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.64 кг 1.13 кг Размеры 324 x 220.7 x 17.9-20.9 мм 319 x 208 x 13.9 мм Площадь 715 см2 664 см2 Соотношение экрана к корпусу ~75.5% ~81.4% Боковые рамки 7.1 мм 4.6 мм Цвета Черный Серий, Фиолетовый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 150° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума 34.5 дБ 40.8 дБ

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1200:1 1103:1 Цветовой охват sRGB 100% 98.8% Охват Adobe RGB - 69.7% Охват DCI-P3 - 68.5% Время отклика - 38 мс Максимальная яркость ThinkPad E14 Gen 3 (AMD) 300 нит Zenbook 14 UX425 (11th Gen Intel) +33% 400 нит

Батарея Ёмкость 45 Вт*ч 57 Вт*ч 67 Вт*ч Время полной зарядки - 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 365 граммов 220 граммов

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000) Intel UHD Graphics Xe G4 TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 10 нм Частота GPU 0 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1500 МГц 1100 МГц FLOPS - 0.84 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 LPDDR4X Скорость памяти 3.2 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерных блоков 384 384 Поддержка DirectX 12.1 12 Производительность GPU ThinkPad E14 Gen 3 (AMD) н/д Zenbook 14 UX425 (11th Gen Intel) 0.84 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 24GB 8GB 16GB 32GB Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 4266 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC328 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 77.5 дБ 87.5 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Нет Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.8 мм 1.4 мм Тачпад Размер 10.0 x 5.6 см 13.0 x 6.6 см Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.