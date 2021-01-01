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Lenovo ThinkPad E14 Gen 3 (AMD) против HP ProBook 640 G8

54 из 100
Lenovo ThinkPad E14 Gen 3 (AMD)
VS
53 из 100
HP ProBook 640 G8
Lenovo ThinkPad E14 Gen 3 (AMD)
HP ProBook 640 G8
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея 45 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad E14 Gen 3 (AMD) и HP ProBook 640 G8 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad E14 Gen 3 (AMD)
  • На 78% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4521 vs 2539 баллов
  • Имеет на 40% более четкий дисплей – 157 против 112 точек на дюйм (PPI)
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
Причины выбрать HP ProBook 640 G8
  • Легче – весит на 270 граммов меньше (1.37 и 1.64 кг)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad E14 Gen 3 (AMD)
vs
ProBook 640 G8

Корпус

Вес 1.64 кг 1.37 кг
Размеры 324 x 220.7 x 17.9-20.9 мм 322 x 214 x 19.9 мм
Площадь 715 см2 689 см2
Соотношение экрана к корпусу ~75.5% ~78.4%
Боковые рамки 7.1 мм 6.1 мм
Цвета Черный Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума 34.5 дБ -

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 112 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 -
Цветовой охват sRGB 100% -
Максимальная яркость
ThinkPad E14 Gen 3 (AMD) +20%
300 нит
ProBook 640 G8
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 65 Вт 45 / 65 Вт
Длина кабеля - 1 метр
Вес зарядного устройства 365 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 3.8 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 4 2
Потоков 8 4
L3-кэш 4 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 6 Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 12 нм
Частота GPU 0 МГц 720-1395 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 930-1575 МГц
FLOPS - 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ
Тип памяти DDR4 GDDR6
Ширина шины - 64 бит
Скорость памяти 3.2 Гбит/с ~8-10 Гбит/с
Шейдерных блоков 384 896
Поддержка DirectX 12.1 12
Производительность GPU
ThinkPad E14 Gen 3 (AMD)
н/д
ProBook 640 G8
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 1x16 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC328 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 77.5 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет -
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да -
Длина хода клавиш 1.8 мм -
Тачпад
Размер 10.0 x 5.6 см -
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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