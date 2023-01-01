Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2240 x 1400 - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3456 x 2160 3840 x 2400 Батарея - 47 Вт*ч 57 Вт*ч 55 Вт*ч Процессор - Intel Core i3 1315U Intel Core i5 1335U Intel Core i5 1340P Intel Core i7 1355U Intel Core i7 1360P - Intel Core i5 1240P Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1260P Intel Core i7 1270P Intel Core i7 1280P Intel Core i5 1340P Intel Core i7 1360P Intel Core i7 1370P Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 24GB 32GB 40GB 48GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Видеокарта показывает в среднем на 51-69% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 51-69% больше FPS в играх Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Возможность апгрейда оперативной памяти (до 48 ГБ) и SSD Причины выбрать Dell XPS 13 Plus 9320 Легче – весит на 240 граммов меньше (1.17 и 1.41 кг)

Легче – весит на 240 граммов меньше (1.17 и 1.41 кг) На 41% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8730 vs 6173 баллов

На 41% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8730 vs 6173 баллов Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (55 и 47 Вт*ч)

Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (55 и 47 Вт*ч) На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (588 и 686 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.41 кг 1.17 кг Размеры 313 x 219.3 x 17.99 мм 295.3 x 199.04 x 15.25 мм Площадь 686 см2 588 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.8% ~88.6% Боковые рамки 5.8 мм 3.3 мм Цвета Черный, Серый Серебристый, Серый Материал Top: Алюминий

Middle: Пластик

Bottom: Пластик

Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума - 45.5 дБ

Дисплей 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2240 x 1400 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3456 x 2160 3840 x 2400 Диагональ 14 дюймов 13.4 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 162 точек на дюйм 169 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Нет Да Площадь экрана ThinkPad E14 Gen 5 14″ (16:10 ratio) = 88.1 in2 XPS 13 Plus 9320 13.4″ (16:10 ratio) = 80.7 in2 ~ 9% more screen space Тесты экрана Контрастность 800:1 940:1 Цветовой охват sRGB - 99% Охват Adobe RGB - 71% Охват DCI-P3 - 69% Время отклика - 33 мс Максимальная яркость ThinkPad E14 Gen 5 300 нит XPS 13 Plus 9320 +67% 500 нит

Батарея Ёмкость 47 Вт*ч 57 Вт*ч 55 Вт*ч Напряжение - 11.55 В Время полной зарядки - 2:40 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 65 Вт 60 Вт Длина кабеля - 1 метр Вес зарядного устройства 298 граммов 254 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce MX550 2GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP - 15 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 10 нм Частота GPU 1065 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1320 МГц 1100 МГц FLOPS 2.703 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 64 бит - Скорость памяти ~12 Гбит/с 6 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 640 Блоки текстурирования (TMUs) 32 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 20 Производительность GPU ThinkPad E14 Gen 5 +92% 2.703 терафлопс XPS 13 Plus 9320 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 24GB 32GB 40GB 48GB 8GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 6000 МГц Тип DDR4 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - Макс. количество памяти 48 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Synaptic CX11880 Realtek ALC1319D Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x2W 2x2W, 2x2.5W Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость - 79 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально Инфракрасный датчик Опционально Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Нет Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Опционально Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Размер 11.5 x 5.6 см 11.2 x 6.4 см Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.