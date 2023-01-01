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Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 против Dell XPS 13 Plus 9320

54 из 100
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5
VS
56 из 100
Dell XPS 13 Plus 9320
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5
Dell XPS 13 Plus 9320
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея
55 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 и Dell XPS 13 Plus 9320 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad E14 Gen 5
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 51-69% больше FPS в играх
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 48 ГБ) и SSD
Причины выбрать Dell XPS 13 Plus 9320
  • Легче – весит на 240 граммов меньше (1.17 и 1.41 кг)
  • На 41% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8730 vs 6173 баллов
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (55 и 47 Вт*ч)
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (588 и 686 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad E14 Gen 5
vs
XPS 13 Plus 9320

Корпус

Вес 1.41 кг 1.17 кг
Размеры 313 x 219.3 x 17.99 мм 295.3 x 199.04 x 15.25 мм
Площадь 686 см2 588 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.8% ~88.6%
Боковые рамки 5.8 мм 3.3 мм
Цвета Черный, Серый Серебристый, Серый
Материал Top: Алюминий
Middle: Пластик
Bottom: Пластик
Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума - 45.5 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 13.4 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм 169 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности Нет Да
Площадь экрана
ThinkPad E14 Gen 5
14″ (16:10 ratio) = 88.1 in2
XPS 13 Plus 9320
13.4″ (16:10 ratio) = 80.7 in2
~9% more screen space
Тесты экрана
Контрастность 800:1 940:1
Цветовой охват sRGB - 99%
Охват Adobe RGB - 71%
Охват DCI-P3 - 69%
Время отклика - 33 мс
Максимальная яркость
ThinkPad E14 Gen 5
300 нит
XPS 13 Plus 9320 +67%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.55 В
Время полной зарядки - 2:40 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 65 Вт 60 Вт
Длина кабеля - 1 метр
Вес зарядного устройства 298 граммов 254 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2 ГГц 1.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 6 (2P + 4E) 12 (4P + 8E)
Потоков 8 16
L3-кэш 10 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (64EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 15 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 10 нм
Частота GPU 1065 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1320 МГц 1100 МГц
FLOPS 2.703 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5
Ширина шины 64 бит -
Скорость памяти ~12 Гбит/с 6 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 640
Блоки текстурирования (TMUs) 32 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 16 20
Производительность GPU
ThinkPad E14 Gen 5 +92%
2.703 терафлопс
XPS 13 Plus 9320
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 6000 МГц
Тип DDR4 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
Макс. количество памяти 48 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Synaptic CX11880 Realtek ALC1319D
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x2W 2x2W, 2x2.5W
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость - 79 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально
Инфракрасный датчик Опционально Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Нет
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Опционально Да
Длина хода клавиш - 1 мм
Тачпад
Размер 11.5 x 5.6 см 11.2 x 6.4 см
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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