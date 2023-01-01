Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2240 x 1400 - 2240 x 1400 2880 x 1800 Батарея - 47 Вт*ч 57 Вт*ч 51 Вт*ч Процессор - Intel Core i3 1315U Intel Core i5 1335U Intel Core i5 1340P Intel Core i7 1355U Intel Core i7 1360P - Intel Core i5 1335U Intel Core i7 1355U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 24GB 32GB 40GB 48GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.41 и 1.51 кг)

Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.41 и 1.51 кг) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Возможность апгрейда оперативной памяти (до 48 ГБ) и SSD Причины выбрать HP Pavilion 14 (2023) На 18% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7281 vs 6173 баллов

На 18% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7281 vs 6173 баллов Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (51 и 47 Вт*ч)

Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (51 и 47 Вт*ч) Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Имеет на 17% более четкий дисплей – 189 против 162 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.41 кг 1.51 кг Размеры 313 x 219.3 x 17.99 мм 322 x 211.8 x 19.9 мм Площадь 686 см2 682 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.8% ~83.3% Боковые рамки 5.8 мм 10.3 мм Цвета Черный, Серый Серебристый Материал Top: Алюминий

Middle: Пластик

Bottom: Пластик

Top: Алюминий

Middle: Алюминий

Bottom: Пластик

Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 130° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2240 x 1400 2240 x 1400 2880 x 1800 Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 162 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2240 x 1400 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый - Датчик освещенности Нет Нет Тесты экрана Контрастность 800:1 - Максимальная яркость ThinkPad E14 Gen 5 300 нит Pavilion 14 (2023) 300 нит

Батарея Ёмкость 47 Вт*ч 57 Вт*ч 51 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 65 Вт 90 Вт Вес зарядного устройства 298 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce MX550 2GB GeForce MX550 2GB Nvidia Optimus Да Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 12 нм Частота GPU 1065 МГц 1065 МГц Boost частота GPU 1320 МГц 1320 МГц FLOPS 2.703 терафлопс 2.703 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ 2 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 64 бит 64 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 32 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 16 Производительность GPU ThinkPad E14 Gen 5 2.703 терафлопс Pavilion 14 (2023) 2.703 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 24GB 32GB 40GB 48GB 8GB 16GB Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - Макс. количество памяти 48 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Synaptic CX11880 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально Инфракрасный датчик Опционально Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 2560 x 1440 Порты USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Опционально Да Тачпад Размер 11.5 x 5.6 см - Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.