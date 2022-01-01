Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Батарея 45 Вт*ч - 41 Вт*ч 54 Вт*ч Процессор - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i3 1125G4 Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 4GB 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkPad E15 Gen 2 (Intel) Немного легче – весит на 120 граммов меньше (1.7 и 1.82 кг)

Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (45 и 41 Вт*ч) Причины выбрать Dell Inspiron 15 5510 Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана

На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит

Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (815 и 876 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.7 кг 1.82 кг Размеры 365 x 240 x 18.9 мм 356 x 228.9 x 17.99 мм Площадь 876 см2 815 см2 Соотношение экрана к корпусу ~76.6% ~82.4% Боковые рамки 9.8 мм 5.3 мм Цвета Черный Серебристый, Синий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 - Уровень шума 30.6 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1200:1 600:1 Цветовой охват sRGB 58% 100% Охват Adobe RGB 39.9% - Охват DCI-P3 38.7% - Время отклика 18 мс 35 мс Максимальная яркость ThinkPad E15 Gen 2 (Intel) 250 нит Inspiron 15 5510 +20% 300 нит

Батарея Ёмкость 45 Вт*ч 41 Вт*ч 54 Вт*ч Напряжение - 11.25 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 350 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 2GB GeForce MX450 2GB Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 12 нм FLOPS 2.822 терафлопс 2.822 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ 2 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 64 бит 64 бит Скорость памяти ~8-10 Гбит/с ~8-10 Гбит/с Шейдерные блоки 896 896 Блоки текстурирования (TMUs) 56 56 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU ThinkPad E15 Gen 2 (Intel) 2.822 терафлопс Inspiron 15 5510 2.822 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 4GB 8GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 1x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 72.8 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.3 мм Тачпад Размер - 11.5 x 8.0 см Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.