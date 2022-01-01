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Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 (AMD) против E14 Gen 2 (Intel)

49 из 100
Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 (AMD)
VS
46 из 100
Lenovo ThinkPad E14 Gen 2 (Intel)
Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 (AMD)
Lenovo ThinkPad E14 Gen 2 (Intel)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 45 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 (AMD) и E14 Gen 2 (Intel) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 (AMD)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 87% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4660 vs 2494 баллов
Причины выбрать Lenovo ThinkPad E14 Gen 2 (Intel)
  • Немного легче – весит на 110 граммов меньше (1.59 и 1.7 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (713 и 876 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad E15 Gen 3 (AMD)
vs
ThinkPad E14 Gen 2 (Intel)

Корпус

Вес 1.7 кг 1.59 кг
Размеры 365 x 240 x 18.9 мм 324 x 220 x 17.9 мм
Площадь 876 см2 713 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.6% ~75.8%
Боковые рамки 9.8 мм 7.1 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума 35 дБ 33.4 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1682:1
Цветовой охват sRGB - 56.9%
Охват Adobe RGB - 39%
Охват DCI-P3 - 38.2%
Время отклика - 30 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:50 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 365 граммов 344 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 3.8 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 4 2
Потоков 8 4
L3-кэш 4 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 6 Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 7 нм 10 нм
Частота GPU 0 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1100 МГц
FLOPS - 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 DDR4
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 384 384
Блоки текстурирования (TMUs) 24 24
Блоки операций растеризации (ROPs) 8 12
Производительность GPU

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
Макс. количество памяти 24 ГБ 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC3287
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 81.5 дБ 74.2 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.8 мм -
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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