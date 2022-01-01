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Lenovo ThinkPad E15 Gen 4 (Intel) против Dell Inspiron 15 3520 (Intel)

47 из 100
Lenovo ThinkPad E15 Gen 4 (Intel)
VS
43 из 100
Dell Inspiron 15 3520 (Intel)
Lenovo ThinkPad E15 Gen 4 (Intel)
Dell Inspiron 15 3520 (Intel)
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Экран
Батарея
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad E15 Gen 4 (Intel) и Dell Inspiron 15 3520 (Intel) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad E15 Gen 4 (Intel)
  • Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (45 и 41 Вт*ч)
  • Имеет на 41% более четкий дисплей – 141 против 100 точек на дюйм (PPI)
  • На 36% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 220 нит
Причины выбрать Dell Inspiron 15 3520 (Intel)
  • Немного легче – весит на 150 граммов меньше (1.63 и 1.78 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad E15 Gen 4 (Intel)
vs
Inspiron 15 3520 (Intel)

Корпус

Вес 1.78 кг 1.63 кг
Размеры 365 x 240 x 18.9 мм 358.5 x 234.9 x 15.52-19.59 мм
Площадь 876 см2 842 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.6% ~79.7%
Боковые рамки 9.8 мм 6.6 мм
Цвета Черный, Серий Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров - 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 100 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 400:1
Цветовой охват sRGB 100% -
Время отклика - 20 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.2 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2 ГГц 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 3.5 ГГц
Ядер 6 2
Потоков 8 4
L3-кэш 10 МБ 4 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (64EU) Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 12 нм
Частота GPU 1065 МГц 1065 МГц
Boost частота GPU 1320 МГц 1320 МГц
FLOPS 2.703 терафлопс 2.703 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ 2 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 64 бит 64 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 32 32
Блоки операций растеризации (ROPs) 16 16
Производительность GPU
ThinkPad E15 Gen 4 (Intel)
2.703 терафлопс
Inspiron 15 3520 (Intel)
2.703 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
Макс. количество памяти 40 ГБ 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC3204
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 10.0 x 6.9 см 11.5 x 8.0 см
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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