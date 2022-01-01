Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) - 1366 x 768 1920 x 1080 Батарея - 45 Вт*ч 57 Вт*ч - 41 Вт*ч 54 Вт*ч Процессор - Intel Core i3 1215U Intel Core i5 1235U Intel Core i7 1255U Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P - Intel Celeron N4020 Intel Pentium Silver N5030 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 24GB 40GB - 4GB 8GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkPad E15 Gen 4 (Intel) Видеокарта показывает в среднем на 1007-1373% больше FPS в играх

На 592% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5397 vs 780 баллов

Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (45 и 41 Вт*ч)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Есть подсветка клавиатуры

Имеет на 41% более четкий дисплей – 141 против 100 точек на дюйм (PPI)

На 36% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 220 нит Причины выбрать Dell Inspiron 15 3521 Немного легче – весит на 170 граммов меньше (1.61 и 1.78 кг)

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.78 кг 1.61 кг Размеры 365 x 240 x 18.9 мм 358.5 x 235.56 x 16.99-21.07 мм Площадь 876 см2 844 см2 Соотношение экрана к корпусу ~76.6% ~79.5% Боковые рамки 9.8 мм 6.6 мм Цвета Черный, Серий Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров - 1

Дисплей 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 1366 x 768 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 100 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1200:1 400:1 Цветовой охват sRGB 100% - Время отклика - 25 мс Максимальная яркость ThinkPad E15 Gen 4 (Intel) +36% 300 нит Inspiron 15 3521 220 нит

Батарея Ёмкость 45 Вт*ч 57 Вт*ч 41 Вт*ч 54 Вт*ч Напряжение - 11.2 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce MX550 2GB Intel UHD Graphics 600 TGP - 5 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 14 нм Частота GPU 1065 МГц 200 МГц Boost частота GPU 1320 МГц 750 МГц FLOPS 2.703 терафлопс 0.14 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 64 бит - Скорость памяти ~12 Гбит/с 2.4 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 96 Блоки текстурирования (TMUs) 32 12 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 2 Производительность GPU ThinkPad E15 Gen 4 (Intel) +1831% 2.703 терафлопс Inspiron 15 3521 0.14 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 24GB 40GB 4GB 8GB Планки 1x8 ГБ 1x4 ГБ Частота 3200 МГц 2400 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 Макс. количество памяти 40 ГБ 8 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC3204 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Нет Микрофонов 2 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v5 Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 4.0 Нет Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Нет Тачпад Размер 10.0 x 6.9 см 11.5 x 8.0 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.