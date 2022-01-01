Главная > Сравнение ноутбуков > ThinkPad E15 Gen 4 (Intel) или Inspiron 15 3521 – что лучше выбрать?

Lenovo ThinkPad E15 Gen 4 (Intel) против Dell Inspiron 15 3521

47 из 100
Lenovo ThinkPad E15 Gen 4 (Intel)
VS
30 из 100
Dell Inspiron 15 3521
Lenovo ThinkPad E15 Gen 4 (Intel)
Dell Inspiron 15 3521
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad E15 Gen 4 (Intel) и Dell Inspiron 15 3521 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad E15 Gen 4 (Intel)
  • Видеокарта показывает в среднем на 1007-1373% больше FPS в играх
  • На 592% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5397 vs 780 баллов
  • Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (45 и 41 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Есть подсветка клавиатуры
  • Имеет на 41% более четкий дисплей – 141 против 100 точек на дюйм (PPI)
  • На 36% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 220 нит
Причины выбрать Dell Inspiron 15 3521
  • Немного легче – весит на 170 граммов меньше (1.61 и 1.78 кг)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad E15 Gen 4 (Intel)
vs
Inspiron 15 3521

Корпус

Вес 1.78 кг 1.61 кг
Размеры 365 x 240 x 18.9 мм 358.5 x 235.56 x 16.99-21.07 мм
Площадь 876 см2 844 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.6% ~79.5%
Боковые рамки 9.8 мм 6.6 мм
Цвета Черный, Серий Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров - 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 100 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 400:1
Цветовой охват sRGB 100% -
Время отклика - 25 мс
Максимальная яркость
ThinkPad E15 Gen 4 (Intel) +36%
300 нит
Inspiron 15 3521
220 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.2 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2 ГГц 1.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц -
Ядер 6 2
Потоков 8 2
L3-кэш 10 МБ -
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (64EU) Intel UHD Graphics 600
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 5 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 14 нм
Частота GPU 1065 МГц 200 МГц
Boost частота GPU 1320 МГц 750 МГц
FLOPS 2.703 терафлопс 0.14 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 64 бит -
Скорость памяти ~12 Гбит/с 2.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 96
Блоки текстурирования (TMUs) 32 12
Блоки операций растеризации (ROPs) 16 2
Производительность GPU
ThinkPad E15 Gen 4 (Intel) +1831%
2.703 терафлопс
Inspiron 15 3521
0.14 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц 2400 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
Макс. количество памяти 40 ГБ 8 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC3204
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Нет
Микрофонов 2 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v5
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 4.0 Нет
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Нет
Тачпад
Размер 10.0 x 6.9 см 11.5 x 8.0 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 vs Lenovo ThinkPad E15 Gen 4 (Intel)
2. Dell Latitude 5530 vs Lenovo ThinkPad E15 Gen 4 (Intel)
3. Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 (AMD) vs Lenovo ThinkPad E15 Gen 4 (Intel)
4. Lenovo ThinkPad P15v Gen 3 vs Lenovo ThinkPad E15 Gen 4 (Intel)
5. Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 (Intel) vs Lenovo ThinkPad E15 Gen 4 (Intel)
6. Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel) vs Dell Inspiron 15 3521

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Dell Inspiron 15 3521 и Lenovo ThinkPad E15 Gen 4 (Intel) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры