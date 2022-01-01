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Lenovo ThinkPad E15 Gen 4 (Intel) против Dell Inspiron 15 3525 (AMD)

47 из 100
Lenovo ThinkPad E15 Gen 4 (Intel)
VS
45 из 100
Dell Inspiron 15 3525 (AMD)
Lenovo ThinkPad E15 Gen 4 (Intel)
Dell Inspiron 15 3525 (AMD)
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Экран
Батарея
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad E15 Gen 4 (Intel) и Dell Inspiron 15 3525 (AMD) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad E15 Gen 4 (Intel)
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (45 и 41 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Имеет на 41% более четкий дисплей – 141 против 100 точек на дюйм (PPI)
  • На 36% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 220 нит
Причины выбрать Dell Inspiron 15 3525 (AMD)
  • Немного легче – весит на 120 граммов меньше (1.66 и 1.78 кг)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad E15 Gen 4 (Intel)
vs
Inspiron 15 3525 (AMD)

Корпус

Вес 1.78 кг 1.66 кг
Размеры 365 x 240 x 18.9 мм 358.5 x 234 x 15.52-19.59 мм
Площадь 876 см2 839 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.6% ~80%
Боковые рамки 9.8 мм 6.6 мм
Цвета Черный, Серий Черный, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров - 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 100 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 400:1
Цветовой охват sRGB 100% -
Время отклика - 20 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.2 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2 ГГц 2.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 6 4
Потоков 8 8
L3-кэш 10 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (64EU) AMD Radeon Vega 6 (Ryzen 4000)
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 7 нм
Частота GPU 1065 МГц 0 МГц
Boost частота GPU 1320 МГц 1500 МГц
FLOPS 2.703 терафлопс -
Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 64 бит -
Скорость памяти ~12 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 384
Блоки текстурирования (TMUs) 32 24
Блоки операций растеризации (ROPs) 16 8
Производительность GPU
ThinkPad E15 Gen 4 (Intel)
2.703 терафлопс
Inspiron 15 3525 (AMD)
н/д

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
Макс. количество памяти 40 ГБ 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC3204
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Нет
Микрофонов 2 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v5
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 10.0 x 6.9 см 11.5 x 8.0 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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