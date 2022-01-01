Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) - 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Батарея - 45 Вт*ч 57 Вт*ч - 41 Вт*ч 54 Вт*ч Процессор - Intel Core i3 1215U Intel Core i5 1235U Intel Core i7 1255U Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P - AMD Ryzen 3 5425U AMD Ryzen 5 5625U AMD Ryzen 7 5825U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 24GB 40GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkPad E15 Gen 4 (Intel) Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (45 и 41 Вт*ч)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Имеет на 41% более четкий дисплей – 141 против 100 точек на дюйм (PPI)

На 36% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 220 нит Причины выбрать Dell Inspiron 15 3525 (AMD) Немного легче – весит на 120 граммов меньше (1.66 и 1.78 кг)

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.78 кг 1.66 кг Размеры 365 x 240 x 18.9 мм 358.5 x 234 x 15.52-19.59 мм Площадь 876 см2 839 см2 Соотношение экрана к корпусу ~76.6% ~80% Боковые рамки 9.8 мм 6.6 мм Цвета Черный, Серий Черный, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров - 1

Дисплей 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 100 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1200:1 400:1 Цветовой охват sRGB 100% - Время отклика - 20 мс Максимальная яркость ThinkPad E15 Gen 4 (Intel) +36% 300 нит Inspiron 15 3525 (AMD) 220 нит

Батарея Ёмкость 45 Вт*ч 57 Вт*ч 41 Вт*ч 54 Вт*ч Напряжение - 11.2 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce MX550 2GB Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000) TGP - 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 7 нм Частота GPU 1065 МГц 0 МГц Boost частота GPU 1320 МГц 1500 МГц FLOPS 2.703 терафлопс - Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 64 бит - Скорость памяти ~12 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 384 Блоки текстурирования (TMUs) 32 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 8 Производительность GPU ThinkPad E15 Gen 4 (Intel) 2.703 терафлопс Inspiron 15 3525 (AMD) н/д

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 24GB 40GB 8GB 16GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 Макс. количество памяти 40 ГБ 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC3204 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Нет Микрофонов 2 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v5 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Размер 10.0 x 6.9 см 11.5 x 8.0 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.