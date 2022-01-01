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Lenovo ThinkPad E15 Gen 4 (Intel) против IdeaPad 1 14” (Intel)

47 из 100
Lenovo ThinkPad E15 Gen 4 (Intel)
VS
28 из 100
Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel)
Lenovo ThinkPad E15 Gen 4 (Intel)
Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 32 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad E15 Gen 4 (Intel) и IdeaPad 1 14” (Intel) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad E15 Gen 4 (Intel)
  • Видеокарта показывает в среднем на 1007-1373% больше FPS в играх
  • На 581% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5397 vs 792 баллов
  • Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)
  • Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (45 и 32 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Есть подсветка клавиатуры
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 40 ГБ) и SSD
  • На 36% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 220 нит
  • Имеет на 26% более четкий дисплей – 141 против 112 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel)
  • Существенно легче – весит на 380 граммов меньше (1.4 и 1.78 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (769 и 876 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad E15 Gen 4 (Intel)
vs
IdeaPad 1 14” (Intel)

Корпус

Вес 1.78 кг 1.4 кг
Размеры 365 x 240 x 18.9 мм 327.1 x 235 x 17.7 мм
Площадь 876 см2 769 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.6% ~70.3%
Боковые рамки 9.8 мм 8.6 мм
Цвета Черный, Серий Серий, Синий, Оранжевый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 140°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Пассивное
Испарительная камера Нет Нет

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 112 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 1456:1
Цветовой охват sRGB 100% 62.8%
Охват Adobe RGB - 43.5%
Охват DCI-P3 - 42%
Время отклика - 32 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт
Вес зарядного устройства - 171 грамм

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2 ГГц 1.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц -
Ядер 6 2
Потоков 8 2
L3-кэш 10 МБ -
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (64EU) Intel UHD Graphics 600
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 5 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 14 нм
Частота GPU 1065 МГц 200 МГц
Boost частота GPU 1320 МГц 750 МГц
FLOPS 2.703 терафлопс 0.14 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 64 бит -
Скорость памяти ~12 Гбит/с 2.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 96
Блоки текстурирования (TMUs) 32 12
Блоки операций растеризации (ROPs) 16 2
Производительность GPU
ThinkPad E15 Gen 4 (Intel) +1831%
2.703 терафлопс
IdeaPad 1 14” (Intel)
0.14 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц 2400 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
Макс. количество памяти 40 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) eMMC
Каналы 1x256 ГБ 1x64 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да -

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x1.5W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 70.1 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v5
Bluetooth v5.2 v4.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 640 x 480
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 4.0 Нет
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Нет
Тачпад
Размер 10.0 x 6.9 см -
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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