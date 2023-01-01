Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2560 x 1600 - 1600 x 900 (Non-Touch) 1600 x 900 (Touch) 1920 x 1080 Батарея - 47 Вт*ч 57 Вт*ч 41 Вт*ч Процессор - Intel Core i3 1315U Intel Core i5 1335U Intel Core i5 1340P Intel Core i7 1355U Intel Core i7 1360P - Intel Processor N100 Intel Processor N200 Intel Core i3 N305 Intel Core i5 1335U Intel Core i7 1355U AMD Ryzen 3 7320U AMD Ryzen 5 7530U AMD Ryzen 7 7730U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 24GB 32GB 40GB - 8GB 12GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkPad E16 Существенно легче – весит на 18940 граммов меньше (1.76 и 20.7 кг)

Существенно легче – весит на 18940 граммов меньше (1.76 и 20.7 кг) На 176% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6098 vs 2206 баллов

На 176% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6098 vs 2206 баллов Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (47 и 41 Вт*ч)

Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (47 и 41 Вт*ч) Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Имеет на 34% более четкий дисплей – 142 против 106 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 34% более четкий дисплей – 142 против 106 точек на дюйм (PPI) Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (881 и 1033 см 2 )

Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (881 и 1033 см ) На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.76 кг 20.7 кг Размеры 356.1 x 247.5 x 19.85 мм 400.7 x 257.8 x 20.6 мм Площадь 881 см2 1033 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84.2% ~79.9% Боковые рамки 5.8 мм 8.8 мм Цвета Черный Белый, Черный, Серебристый, Розовое золото Материал Top: Алюминий

Middle: Пластик

Bottom: Пластик

Пластик Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2560 x 1600 1600 x 900 (Non-Touch) 1600 x 900 (Touch) 1920 x 1080 Диагональ 16 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 106 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1600 x 900 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Нет Нет Площадь экрана Laptop 17 17.3″ (16:9 ratio) = 127.9 in2 ThinkPad E16 16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2 ~ 11% more screen space Тесты экрана Контрастность 1200:1 - Цветовой охват sRGB 100% - Максимальная яркость ThinkPad E16 +20% 300 нит Laptop 17 250 нит

Батарея Ёмкость 47 Вт*ч 57 Вт*ч 41 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт Вес зарядного устройства 297 граммов -

Процессор Модель CPU Intel Core i3 1315U Intel Core i5 1335U Intel Core i5 1340P Intel Core i7 1355U Intel Core i7 1360P Intel Processor N100 Intel Processor N200 Intel Core i3 N305 Intel Core i5 1335U Intel Core i7 1355U AMD Ryzen 3 7320U AMD Ryzen 5 7530U AMD Ryzen 7 7730U Базовая частота 1.2 ГГц 0 ГГц Частота в режиме Boost 4.5 ГГц - Ядер 6 (2P + 4E) 4 (0P + 4E) Потоков 8 4 L3-кэш 10 МБ 6 МБ Интегрированная графика Intel UHD Graphics (64EU) Intel UHD Graphics (24 EU) Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) ThinkPad E16 +119% 1619 Laptop 17 738 Geekbench 5 (многоядерный) ThinkPad E16 +186% 6114 Laptop 17 2136 Cinebench R23 (одноядерный) ThinkPad E16 +173% 1649 Laptop 17 604 Cinebench R23 (многоядерный) ThinkPad E16 +176% 6098 Laptop 17 2206 Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта Модель GPU GeForce MX550 2GB GeForce MX550 2GB Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 12 нм Частота GPU 1065 МГц 1065 МГц Boost частота GPU 1320 МГц 1320 МГц FLOPS 2.703 терафлопс 2.703 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ 2 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 64 бит 64 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 32 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 16 Производительность GPU ThinkPad E16 2.703 терафлопс Laptop 17 2.703 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 24GB 32GB 40GB 8GB 12GB 16GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 Макс. количество памяти 40 ГБ 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 128GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Synaptic CX11880 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет Инфракрасный датчик Опционально Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Опционально Опционально Тачпад Размер 11.5 x 6.8 см - Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.