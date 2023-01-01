Lenovo ThinkPad E16 против HP Laptop 17
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
58
27
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
45
33
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
35
17
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
59
60
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
79
69
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
77
20
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo ThinkPad E16
- Существенно легче – весит на 18940 граммов меньше (1.76 и 20.7 кг)
- На 176% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6098 vs 2206 баллов
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
- Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (47 и 41 Вт*ч)
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
- Имеет на 34% более четкий дисплей – 142 против 106 точек на дюйм (PPI)
- Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (881 и 1033 см2)
- На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.76 кг
|20.7 кг
|Размеры
|356.1 x 247.5 x 19.85 мм
|400.7 x 257.8 x 20.6 мм
|Площадь
|881 см2
|1033 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~84.2%
|~79.9%
|Боковые рамки
|5.8 мм
|8.8 мм
|Цвета
|Черный
|Белый, Черный, Серебристый, Розовое золото
|Материал
|Top: Алюминий
Middle: Пластик
Bottom: Пластик
|Пластик
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|1
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|17.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|TN LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|142 точек на дюйм
|106 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|1600 x 900 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Технология синхронизации
|No
|No
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Датчик освещенности
|Нет
|Нет
Площадь экрана
Laptop 17
17.3″ (16:9 ratio) = 127.9 in2
ThinkPad E16
16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2
~11% more screen space
|Контрастность
|1200:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|100%
|-
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Справа
|Мощность зарядки
|65 Вт
|45 Вт
|Вес зарядного устройства
|297 граммов
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.2 ГГц
|0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|-
|Ядер
|6 (2P + 4E)
|4 (0P + 4E)
|Потоков
|8
|4
|L3-кэш
|10 МБ
|6 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (64EU)
|Intel UHD Graphics (24 EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
ThinkPad E16 +119%
1619
738
Geekbench 5 (многоядерный)
ThinkPad E16 +186%
6114
2136
Cinebench R23 (одноядерный)
ThinkPad E16 +173%
1649
604
Cinebench R23 (многоядерный)
ThinkPad E16 +176%
6098
2206
Видеокарта
Модель GPU
|Nvidia Optimus
|Да
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|12 нм
|12 нм
|Частота GPU
|1065 МГц
|1065 МГц
|Boost частота GPU
|1320 МГц
|1320 МГц
|FLOPS
|2.703 терафлопс
|2.703 терафлопс
|Объем видеопамяти
|2 ГБ
|2 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|64 бит
|64 бит
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|~12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|1024
|1024
|Блоки текстурирования (TMUs)
|32
|32
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|16
|16
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|2
|Макс. количество памяти
|40 ГБ
|16 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x128 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Synaptic CX11880
|-
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Нет
|Инфракрасный датчик
|Опционально
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Опционально
|Опционально
|Размер
|11.5 x 6.8 см
|-
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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