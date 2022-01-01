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Lenovo ThinkPad L13 Gen 2 (Intel) против Dell Latitude 7420 (2-in-1)

43 из 100
Lenovo ThinkPad L13 Gen 2 (Intel)
VS
50 из 100
Dell Latitude 7420 (2-in-1)
Lenovo ThinkPad L13 Gen 2 (Intel)
Dell Latitude 7420 (2-in-1)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 46 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad L13 Gen 2 (Intel) и Dell Latitude 7420 (2-in-1) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad L13 Gen 2 (Intel)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (46 и 42 Вт*ч)
Причины выбрать Dell Latitude 7420 (2-in-1)
  • На 95% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4925 vs 2524 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 37-51% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 13% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит
  • Имеет на 33% более четкий дисплей – 157 против 118 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad L13 Gen 2 (Intel)
vs
Latitude 7420 (2-in-1)

Корпус

Вес 1.38 кг 1.46 кг
Размеры 311.3 x 218.9 x 17.6 мм 321.3 x 208.6 x 17 мм
Площадь 681 см2 670 см2
Соотношение экрана к корпусу ~71.5% ~80.6%
Боковые рамки 8.5 мм 5.7 мм
Цвета Черный, Серий Серий
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана - 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума 36.3 дБ 44.9 дБ

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 118 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1000:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 / 90 Вт
Вес зарядного устройства 355 граммов 310 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 2 4
Потоков 4 8
L3-кэш 6 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 LPDDR4X
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 384 640
Блоки текстурирования (TMUs) 24 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 12 20
Производительность GPU
ThinkPad L13 Gen 2 (Intel)
0.84 терафлопс
Latitude 7420 (2-in-1) +68%
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 4267 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Synaptic CX11880 Realtek ALC3281-CG
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 77.6 дБ 82.7 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 11.5 x 6.5 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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