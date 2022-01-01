Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 Батарея 46 Вт*ч - 42 Вт*ч 63 Вт*ч Процессор - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1145G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1145G7 Intel Core i7 1165G7 Intel Core i7 1185G7 Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkPad L13 Gen 2 (Intel) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (46 и 42 Вт*ч) Причины выбрать Dell Latitude 7420 (2-in-1) На 95% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4925 vs 2524 баллов

Видеокарта показывает в среднем на 37-51% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 13% выше полезная площадь экрана

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит

Имеет на 33% более четкий дисплей – 157 против 118 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.38 кг 1.46 кг Размеры 311.3 x 218.9 x 17.6 мм 321.3 x 208.6 x 17 мм Площадь 681 см2 670 см2 Соотношение экрана к корпусу ~71.5% ~80.6% Боковые рамки 8.5 мм 5.7 мм Цвета Черный, Серий Серий Трансформер Нет Да Угол открытия экрана - 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума 36.3 дБ 44.9 дБ

Дисплей 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов Тип матрицы TN LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 118 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1000:1 Цветовой охват sRGB - 100% Время отклика - 35 мс Максимальная яркость ThinkPad L13 Gen 2 (Intel) 250 нит Latitude 7420 (2-in-1) +60% 400 нит

Батарея Ёмкость 46 Вт*ч 42 Вт*ч 63 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 / 90 Вт Вес зарядного устройства 355 граммов 310 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics Xe G4 Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 0.84 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 LPDDR4X Скорость памяти 3.2 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 384 640 Блоки текстурирования (TMUs) 24 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 12 20 Производительность GPU ThinkPad L13 Gen 2 (Intel) 0.84 терафлопс Latitude 7420 (2-in-1) +68% 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 8GB 16GB 32GB Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 4267 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 -

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 128GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Synaptic CX11880 Realtek ALC3281-CG Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 77.6 дБ 82.7 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер - 11.5 x 6.5 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.