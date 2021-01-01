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Lenovo ThinkPad L13 Gen 2 (Intel) против Dell XPS 15 9500

49 из 100
Lenovo ThinkPad L13 Gen 2 (Intel)
VS
62 из 100
Dell XPS 15 9500
Lenovo ThinkPad L13 Gen 2 (Intel)
Dell XPS 15 9500
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 46 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad L13 Gen 2 (Intel) и Dell XPS 15 9500 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad L13 Gen 2 (Intel)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Существенно легче – весит на 450 граммов меньше (1.38 и 1.83 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (681 и 791 см2)
Причины выбрать Dell XPS 15 9500
  • Видеокарта показывает в среднем на 144-197% больше FPS в играх
  • На 121% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 2087 vs 946 баллов
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 25% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (56 и 46 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит
  • Имеет на 23% более четкий дисплей – 145 против 118 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad L13 Gen 2 (Intel)
vs
XPS 15 9500

Корпус

Вес 1.38 кг 1.83 кг
Ширина 311.3 мм 344 мм
Высота 218.9 мм 230 мм
Толщина 17.6 мм 18 мм
Площадь 681 см2 791 см2
Соотношение экрана к корпусу ~71.5% ~89.2%
Боковые рамки 8.5 мм 4 мм
Цвета Черный, Серий Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 140°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Скорость куллера - 5000 об/мин
Уровень шума 36.3 дБ 46 дБ

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 118 точек на дюйм 145 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1650:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB - 89.5%
Охват DCI-P3 - 94%
Время отклика - 43 мс
Максимальная яркость
ThinkPad L13 Gen 2 (Intel)
250 нит
XPS 15 9500 +100%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 3:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 65 Вт 90 / 130 Вт
Вес зарядного устройства 355 граммов 481 грамм

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 2 4
Потоков 4 8
L3-кэш 6 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 55 Вт
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц 1350 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1485 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс 3.041 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти DDR4 GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 3.2 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 384 1024
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
ThinkPad L13 Gen 2 (Intel)
0.84 терафлопс
XPS 15 9500 +262%
3.041 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 2933 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Synaptic CX11880 Realtek ALC3281-CG
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков - 2x2.5W
Dolby Atmos Да -
Макс. громкость 77.6 дБ 84.2 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев - Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 4.0 3x USB 3.1
USB-A 2x USB 3.2 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.3 мм
Тачпад
Размер - 15.0 x 9.0 см
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Да

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Отзывы

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