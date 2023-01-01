Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) - 1366 x 768 1920 x 1080 (250 nit) 1920 x 1080 (400 nit) 2560 x 1440 Процессор - Intel Core i3 1315U Intel Core i5 1335U Intel Core i5 1345U Intel Core i7 1355U Intel Core i7 1365U AMD Ryzen 3 7330U AMD Ryzen 5 7530U AMD Ryzen 7 7730U - Intel Processor N200 Intel Core i3 N305 Intel Core i3 1315U Intel Core i5 1335U Intel Core i5 1340P Intel Core i7 1355U Intel Core i7 1360P AMD Ryzen 3 7320U AMD Ryzen 5 7520U AMD Ryzen 7 7730U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 4GB 8GB 12GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkPad L13 Gen 4 На 146% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5907 vs 2398 баллов

На 146% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5907 vs 2398 баллов Немного легче – весит на 140 граммов меньше (1.26 и 1.4 кг)

Немного легче – весит на 140 граммов меньше (1.26 и 1.4 кг) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Видеокарта показывает в среднем на 51-70% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 51-70% больше FPS в играх Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (46 и 41 Вт*ч)

Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (46 и 41 Вт*ч) Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит

На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит Имеет на 52% более четкий дисплей – 170 против 112 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать HP Laptop 14 Сенсорный экран

Сенсорный экран Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.26 кг 1.4 кг Размеры 305 x 218 x 17.06 мм 323.6 x 214.9 x 17.8-32.5 мм Площадь 665 см2 695 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77.1% ~77.7% Боковые рамки 9.3 мм 6.9 мм Цвета Черный, Серый Белый, Черный, Серебристый, Золотистый, Синий Материал Top: Алюминий

Пластик Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 1366 x 768 1920 x 1080 (250 nit) 1920 x 1080 (400 nit) 2560 x 1440 Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 170 точек на дюйм 112 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Нет Нет Площадь экрана Laptop 14 14″ (16:9 ratio) = 83.8 in2 ThinkPad L13 Gen 4 13.3″ (16:10 ratio) = 79.5 in2 ~ 5% more screen space Тесты экрана Контрастность 1500:1 - Цветовой охват sRGB 100% - Максимальная яркость ThinkPad L13 Gen 4 +60% 400 нит Laptop 14 250 нит

Батарея Ёмкость 46 Вт*ч 41 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 45 / 65 Вт 45 Вт Вес зарядного устройства 360 граммов -

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics (64 EU) Intel UHD Graphics (32 EU) TGP 45 Вт 45 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1400 МГц 1400 МГц FLOPS 1.43 терафлопс 0.74 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 DDR4 Скорость памяти 4.8 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 512 256 Блоки текстурирования (TMUs) 32 16 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 8 Производительность GPU ThinkPad L13 Gen 4 +93% 1.43 терафлопс Laptop 14 0.74 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 4GB 8GB 12GB 16GB Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ Частота 4800 МГц 3200 МГц Тип LPDDR5 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 128GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет Инфракрасный датчик Опционально Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Опционально Длина хода клавиш 1.5 мм - Тачпад Размер 11.5 x 5.6 см - Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.