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Lenovo ThinkPad L13 Gen 4 против HP Laptop 14

53 из 100
Lenovo ThinkPad L13 Gen 4
VS
38 из 100
HP Laptop 14
Lenovo ThinkPad L13 Gen 4
HP Laptop 14
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Экран
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad L13 Gen 4 и HP Laptop 14 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad L13 Gen 4
  • На 146% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5907 vs 2398 баллов
  • Немного легче – весит на 140 граммов меньше (1.26 и 1.4 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 51-70% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (46 и 41 Вт*ч)
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит
  • Имеет на 52% более четкий дисплей – 170 против 112 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать HP Laptop 14
  • Сенсорный экран
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad L13 Gen 4
vs
Laptop 14

Корпус

Вес 1.26 кг 1.4 кг
Размеры 305 x 218 x 17.06 мм 323.6 x 214.9 x 17.8-32.5 мм
Площадь 665 см2 695 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.1% ~77.7%
Боковые рамки 9.3 мм 6.9 мм
Цвета Черный, Серый Белый, Черный, Серебристый, Золотистый, Синий
Материал Top: Алюминий
Пластик
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 170 точек на дюйм 112 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности Нет Нет
Площадь экрана
Laptop 14
14″ (16:9 ratio) = 83.8 in2
ThinkPad L13 Gen 4
13.3″ (16:10 ratio) = 79.5 in2
~5% more screen space
Тесты экрана
Контрастность 1500:1 -
Цветовой охват sRGB 100% -
Максимальная яркость
ThinkPad L13 Gen 4 +60%
400 нит
Laptop 14
250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 45 / 65 Вт 45 Вт
Вес зарядного устройства 360 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2 ГГц 0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц -
Ядер 6 (2P + 4E) 4 (0P + 4E)
Потоков 8 4
L3-кэш 10 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (64EU) Intel UHD Graphics (32 EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
ThinkPad L13 Gen 4 +167%
6001
Laptop 14
2248
Cinebench R23 (одноядерный)
ThinkPad L13 Gen 4 +125%
1612
Laptop 14
717
Cinebench R23 (многоядерный)
ThinkPad L13 Gen 4 +146%
5907
Laptop 14
2398
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 45 Вт 45 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 1400 МГц
FLOPS 1.43 терафлопс 0.74 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 DDR4
Скорость памяти 4.8 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 512 256
Блоки текстурирования (TMUs) 32 16
Блоки операций растеризации (ROPs) 16 8
Производительность GPU
ThinkPad L13 Gen 4 +93%
1.43 терафлопс
Laptop 14
0.74 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ
Частота 4800 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR5 DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет
Инфракрасный датчик Опционально Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Опционально
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Размер 11.5 x 5.6 см -
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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