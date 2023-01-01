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Lenovo ThinkPad L13 Gen 4 против HP ProBook 440 G10

53 из 100
Lenovo ThinkPad L13 Gen 4
VS
55 из 100
HP ProBook 440 G10
Lenovo ThinkPad L13 Gen 4
HP ProBook 440 G10
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 46 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad L13 Gen 4 и HP ProBook 440 G10 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad L13 Gen 4
  • Немного легче – весит на 110 граммов меньше (1.26 и 1.37 кг)
  • На 47% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5907 vs 4029 баллов
  • Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (46 и 42 Вт*ч)
  • На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит
Причины выбрать HP ProBook 440 G10
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad L13 Gen 4
vs
ProBook 440 G10

Корпус

Вес 1.26 кг 1.37 кг
Размеры 305 x 218 x 17.06 мм 321.81 x 213.86 x 19.81 мм
Площадь 665 см2 688 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.1% ~78.5%
Боковые рамки 9.3 мм 6 мм
Цвета Черный, Серый Серебристый
Материал Top: Алюминий
Top: Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 170 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности Нет Нет
Тесты экрана
Контрастность 1500:1 -
Цветовой охват sRGB 100% -
Максимальная яркость
ThinkPad L13 Gen 4 +60%
400 нит
ProBook 440 G10
250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 45 / 65 Вт 45 / 65 Вт
Длина кабеля - 1 метр
Вес зарядного устройства 360 граммов 265 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2 ГГц 1.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 6 (2P + 4E) 5 (1P + 4E)
Потоков 8 6
L3-кэш 10 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (64EU) Intel UHD Graphics (48 EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 45 Вт -
Тип графики Интегрированная -
Техпроцесс 10 нм -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1400 МГц -
FLOPS 1.43 терафлопс -
Объем видеопамяти System Shared -
Тип памяти LPDDR5 -
Скорость памяти 4.8 Гбит/с -
Шейдерные блоки 512 -
Блоки текстурирования (TMUs) 32 -
Блоки операций растеризации (ROPs) 16 -
Производительность GPU
ThinkPad L13 Gen 4
1.43 терафлопс
ProBook 440 G10
н/д

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ
Частота 4800 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR5 DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально
Инфракрасный датчик Опционально Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 2560 x 1440
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да -
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Размер 11.5 x 5.6 см -
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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