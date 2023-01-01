Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Intel Core i7 1185G7 Apple M2 Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB - 8GB 16GB 24GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 2 (Intel) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Сенсорный экран Причины выбрать Apple MacBook Air (M2, 2022) Видеокарта показывает в среднем на 141-193% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 141-193% больше FPS в играх На 156% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7954 vs 3102 баллов

На 156% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7954 vs 3102 баллов Легче – весит на 190 граммов меньше (1.24 и 1.43 кг)

Легче – весит на 190 граммов меньше (1.24 и 1.43 кг) Более тонкие рамки – на 15% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 15% выше полезная площадь экрана Комплектуется на 6.6 Вт*ч большей батареей (52.6 и 46 Вт*ч)

Комплектуется на 6.6 Вт*ч большей батареей (52.6 и 46 Вт*ч) Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит Имеет на 36% более четкий дисплей – 225 против 166 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.43 кг 1.24 кг Размеры 311.5 x 219 x 17.6 мм 304.1 x 215 x 11.3 мм Площадь 682 см2 654 см2 Соотношение экрана к корпусу ~71.5% ~82% Боковые рамки 8.6 мм 5.6 мм Цвета Черный Серебристый, Золотистый, Серий, Синий Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° 130° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 1 - Уровень шума 36.9 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1664 Диагональ 13.3 дюймов 13.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 166 точек на дюйм 225 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1664 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1200:1 1384:1 Цветовой охват sRGB 99.3% 99.9% Охват Adobe RGB 70.7% 87.6% Охват DCI-P3 68.4% 98.4% Время отклика 35 мс 29 мс Максимальная яркость ThinkPad L13 Yoga Gen 2 (Intel) 300 нит MacBook Air (M2, 2022) +67% 500 нит

Батарея Ёмкость 46 Вт*ч 52.6 Вт*ч Время полной зарядки - 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 30 / 35 / 67 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства 355 граммов 174 / 189 / 250 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics Xe G4 Apple M2 GPU (8-core) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 5 нм Частота GPU 300 МГц 500 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1456 МГц FLOPS 0.84 терафлопс 3 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 LPDDR5 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 3.2 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 384 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 24 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 12 32 Производительность GPU ThinkPad L13 Yoga Gen 2 (Intel) 0.84 терафлопс MacBook Air (M2, 2022) +257% 3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 8GB 16GB 24GB Планки 1x4 ГБ - Частота 3200 МГц 6400 МГц Тип DDR4 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да -

Звук Аудиочип Synaptic CX11880 - Формат звука 2.0 2.2 Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 81.4 дБ 82.7 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.