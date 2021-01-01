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Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 2 (Intel) против ASUS VivoBook 14 X413 (K413)

52 из 100
Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 2 (Intel)
VS
47 из 100
ASUS VivoBook 14 X413 (K413)
Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 2 (Intel)
ASUS VivoBook 14 X413 (K413)
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Экран 1920 x 1080
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 2 (Intel) и ASUS VivoBook 14 X413 (K413) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 2 (Intel)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (46 и 42 Вт*ч)
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 48% более четкий дисплей – 166 против 112 точек на дюйм (PPI)
  • На 50% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 200 нит
Причины выбрать ASUS VivoBook 14 X413 (K413)
  • Видеокарта показывает в среднем на 68-93% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 24 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad L13 Yoga Gen 2 (Intel)
vs
VivoBook 14 X413 (K413)

Корпус

Вес 1.43 кг 1.4 кг
Ширина 311.5 мм 324 мм
Высота 219 мм 215 мм
Толщина 17.6 мм 18.3 мм
Площадь 682 см2 697 см2
Соотношение экрана к корпусу ~71.5% ~77.5%
Боковые рамки 8.6 мм 7.1 мм
Цвета Черный Черный, Серебристый, Золотистый
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 -
Уровень шума 36.9 дБ -

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 166 точек на дюйм 112 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 -
Цветовой охват sRGB 99.3% -
Охват Adobe RGB 70.7% -
Охват DCI-P3 68.4% -
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 355 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 2 2
Потоков 4 4
L3-кэш 6 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 14 нм
Частота GPU 300 МГц 1354 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1468 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс 1.879 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ
Тип памяти DDR4 GDDR5
Ширина шины - 64 бит
Скорость памяти 3.2 Гбит/с ~7 Гбит/с
Шейдерных блоков 384 640
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
ThinkPad L13 Yoga Gen 2 (Intel)
0.84 терафлопс
VivoBook 14 X413 (K413) +124%
1.879 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 24 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Synaptic CX11880 -
Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 81.4 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

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