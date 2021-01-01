Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 2 (Intel) против ASUS ZenBook 14 UX435
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 2 (Intel)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Сенсорный экран
Причины выбрать ASUS ZenBook 14 UX435
- Видеокарта показывает в среднем на 130-177% больше FPS в играх
- Немного легче – весит на 140 граммов меньше (1.29 и 1.43 кг)
- На 86% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 1758 vs 944 баллов
- Более тонкие рамки – на 19% выше полезная площадь экрана
- Комплектуется на 17 Вт*ч большей батареей (63 и 46 Вт*ч)
- Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (635 и 682 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.43 кг
|1.29 кг
|Ширина
|311.5 мм
|319 мм
|Высота
|219 мм
|199 мм
|Толщина
|17.6 мм
|16.9 мм
|Площадь
|682 см2
|635 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~71.5%
|~85.1%
|Боковые рамки
|8.6 мм
|4.6 мм
|Цвета
|Черный
|Белый, Серий
|Трансформер
|Да
|Нет
|Угол открытия экрана
|360°
|150°
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|1
|Уровень шума
|36.9 дБ
|41.6 дБ
Дисплей
|Диагональ
|13.3 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|166 точек на дюйм
|157 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Глянцевый
|Контрастность
|1200:1
|897:1
|Цветовой охват sRGB
|99.3%
|100%
|Охват Adobe RGB
|70.7%
|-
|Охват DCI-P3
|68.4%
|-
|Время отклика
|35 мс
|33 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|11.6 В
|Время полной зарядки
|-
|2:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|355 граммов
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.7-3.0 ГГц
|0.9-2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.1 ГГц
|4.2 ГГц
|Ядер
|2
|4
|Потоков
|4
|8
|L3-кэш
|6 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1262
1193
Geekbench 5 (многоядерный)
ZenBook 14 UX435 +69%
3996
Cinebench R20 (одноядерный)
503
489
Cinebench R20 (многоядерный)
ZenBook 14 UX435 +86%
1758
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|-
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|10 нм
|12 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|720-1395 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|930-1575 МГц
|FLOPS
|0.84 терафлопс
|2.822 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|2 ГБ
|Тип памяти
|DDR4
|GDDR6
|Ширина шины
|-
|64 бит
|Скорость памяти
|3.2 Гбит/с
|~8-10 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|384
|896
|Поддержка DirectX
|12
|12
Производительность GPU
0.84 терафлопс
ZenBook 14 UX435 +236%
2.822 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x4 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3733 МГц
|Тип
|DDR4
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
|Нет
|Всего слотов
|2
|2
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Synaptic CX11880
|-
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Макс. громкость
|81.4 дБ
|58 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|-
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|2x USB 3.2
|USB-A
|2x USB 3.2
|1x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.4 мм
|Поверхность
|Пластик
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1