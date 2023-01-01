Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 2 (Intel) против HP Pavilion x360 2-in-1 (14")
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 2 (Intel)
- Немного легче – весит на 130 граммов меньше (1.43 и 1.56 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
Причины выбрать HP Pavilion x360 2-in-1 (14")
- На 111% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6559 vs 3102 баллов
- Видеокарта показывает в среднем на 37-51% больше FPS в играх
- Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Корпус
|Вес
|1.43 кг
|1.56 кг
|Размеры
|311.5 x 219 x 17.6 мм
|322 x 209 x 19.9 мм
|Площадь
|682 см2
|673 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~71.5%
|~80.3%
|Боковые рамки
|8.6 мм
|6.1 мм
|Цвета
|Черный
|Серебристый
|Трансформер
|Да
|Да
|Угол открытия экрана
|360°
|360°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|1
|Уровень шума
|36.9 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|13.3 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|166 точек на дюйм
|157 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Да
|Да
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|-
|Контрастность
|1200:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|99.3%
|-
|Охват Adobe RGB
|70.7%
|-
|Охват DCI-P3
|68.4%
|-
|Время отклика
|35 мс
|-
Максимальная яркость
300 нит
250 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Справа
|Мощность зарядки
|65 Вт
|65 Вт
|Длина кабеля
|-
|1 метр
|Вес зарядного устройства
|355 граммов
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.7-3.0 ГГц
|1.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.1 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|2
|10 (2P + 8E)
|Потоков
|4
|12
|L3-кэш
|6 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics Xe G4
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1560
Geekbench 5 (многоядерный)
5979
Cinebench R23 (одноядерный)
1526
Cinebench R23 (многоядерный)
6559
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|0.84 терафлопс
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|DDR4
|DDR4
|Скорость памяти
|3.2 Гбит/с
|3.2 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|384
|640
|Блоки текстурирования (TMUs)
|24
|40
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|12
|20
Производительность GPU
0.84 терафлопс
1.41 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Synaptic CX11880
|-
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Макс. громкость
|81.4 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Поверхность
|Пластик
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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