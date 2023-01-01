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Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 3 (Intel) против Apple MacBook Air (M2, 2022)

47 из 100
Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 3 (Intel)
VS
60 из 100
Apple MacBook Air (M2, 2022)
Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 3 (Intel)
Apple MacBook Air (M2, 2022)
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Процессор Apple M2
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 3 (Intel) и Apple MacBook Air (M2, 2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 3 (Intel)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Сенсорный экран
Причины выбрать Apple MacBook Air (M2, 2022)
  • Видеокарта показывает в среднем на 61-83% больше FPS в играх
  • На 51% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7954 vs 5263 баллов
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 6.6 Вт*ч большей батареей (52.6 и 46 Вт*ч)
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Имеет на 32% более четкий дисплей – 225 против 170 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad L13 Yoga Gen 3 (Intel)
vs
MacBook Air (M2, 2022)

Корпус

Вес 1.32 кг 1.24 кг
Размеры 305 x 218 x 17.1 мм 304.1 x 215 x 11.3 мм
Площадь 665 см2 654 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.1% ~82%
Боковые рамки 9.3 мм 5.6 мм
Цвета Черный, Серий Серебристый, Золотистый, Серий, Синий
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° 130°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Пассивное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 1 -

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 13.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 170 точек на дюйм 225 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1664 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 1384:1
Цветовой охват sRGB 99% 99.9%
Охват Adobe RGB - 87.6%
Охват DCI-P3 - 98.4%
Время отклика - 29 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 30 / 35 / 67 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства 350 граммов 174 / 189 / 250 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2 ГГц 3.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц -
Ядер 6 (2P + 4E) 8 (4P + 4E)
Потоков 8 8
L3-кэш 10 МБ -
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (64EU) Apple M2 GPU
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 45 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 5 нм
Частота GPU 300 МГц 500 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 1456 МГц
FLOPS 1.43 терафлопс 3 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 LPDDR5
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 512 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 32 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 16 32
Производительность GPU
ThinkPad L13 Yoga Gen 3 (Intel)
1.43 терафлопс
MacBook Air (M2, 2022) +110%
3 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ -
Частота 3200 МГц 6400 МГц
Тип DDR4 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да -

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 -
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 82.7 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1 мм
Тачпад
Размер 11.5 x 5.6 см -
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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