Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1200 - 1920 x 1280 3000 x 2000 Процессор - Intel Core i3 1315U Intel Core i5 1335U Intel Core i5 1345U Intel Core i7 1355U Intel Core i7 1365U AMD Ryzen 3 7330U AMD Ryzen 5 7530U AMD Ryzen 7 7730U - Intel Core i5 1335U Intel Core i7 1355U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 4 Есть популярный на текущий момент порт USB-A Причины выбрать HP Spectre x360 13 (2023) Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (66 и 46 Вт*ч)

Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (66 и 46 Вт*ч) Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана На 20% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7170 vs 5961 баллов

На 20% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7170 vs 5961 баллов Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.31 кг 1.36 кг Размеры 305 x 218 x 17.06 мм 298 x 220.4 x 16.9 мм Площадь 665 см2 657 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77.1% ~82.6% Боковые рамки 9.3 мм 6.3 мм Цвета Черный, Серый Серебристый Материал Top: Алюминий

Алюминий Трансформер Да Да Угол открытия экрана 360° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 2

Дисплей 1920 x 1200 1920 x 1280 3000 x 2000 Диагональ 13.3 дюймов 13.5 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 170 точек на дюйм 171 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 3:2 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1280 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Да Да Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Датчик освещенности - Да Площадь экрана Spectre x360 13 (2023) 13.5″ (3:2 ratio) = 84.1 in2 ThinkPad L13 Yoga Gen 4 13.3″ (16:10 ratio) = 79.5 in2 ~ 5% more screen space Тесты экрана Контрастность 1500:1 - Цветовой охват sRGB 100% - Максимальная яркость ThinkPad L13 Yoga Gen 4 400 нит Spectre x360 13 (2023) 400 нит

Батарея Ёмкость 46 Вт*ч 66 Вт*ч Время полной зарядки - 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 45 / 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 360 граммов 260 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics (64 EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 45 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1400 МГц 1100 МГц FLOPS 1.43 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X Скорость памяти 4.8 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 512 640 Блоки текстурирования (TMUs) 32 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 20 Производительность GPU ThinkPad L13 Yoga Gen 4 +1% 1.43 терафлопс Spectre x360 13 (2023) 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4800 МГц 4266 МГц Тип LPDDR5 LPDDR4X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 - Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Да Да Инфракрасный датчик Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 2560 x 1440 Порты USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм - Тачпад Размер 11.5 x 5.6 см 12.5 x 7.4 см Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.