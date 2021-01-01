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Lenovo ThinkPad L14 Gen 2 (Intel) против Apple MacBook Pro 14 (2021)

46 из 100
Lenovo ThinkPad L14 Gen 2 (Intel)
VS
83 из 100
Apple MacBook Pro 14 (2021)
Lenovo ThinkPad L14 Gen 2 (Intel)
Apple MacBook Pro 14 (2021)
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Экран 3024 x 1964
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad L14 Gen 2 (Intel) и Apple MacBook Pro 14 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad L14 Gen 2 (Intel)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2021)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Немного легче – весит на 140 граммов меньше (1.6 и 1.74 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 46-63% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 25 Вт*ч большей батареей (70 и 45 Вт*ч)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 22% выше полезная площадь экрана
  • На 355% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 220 нит
  • Имеет на 127% более четкий дисплей – 254 против 112 точек на дюйм (PPI)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (691 и 778 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad L14 Gen 2 (Intel)
vs
MacBook Pro 14 (2021)

Корпус

Вес 1.74 кг 1.6 кг
Размеры 331 x 235 x 19.1 мм 312.6 x 221.2 x 15.5 мм
Площадь 778 см2 691 см2
Соотношение экрана к корпусу ~69.4% ~84.6%
Боковые рамки 10.6 мм 3.4 мм
Цвета Черный Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Количество куллеров 1 2
Уровень шума 38 дБ -

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14.2 дюймов
Тип матрицы TN LCD Mini LED
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 112 точек на дюйм 254 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1366 x 768 пикселей 3024 x 1964 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 400:1 -
Максимальная яркость
ThinkPad L14 Gen 2 (Intel)
220 нит
MacBook Pro 14 (2021) +355%
1000 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:50 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 65 Вт 67 / 96 Вт
Вес зарядного устройства 237 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.0 ГГц 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 3.5 ГГц 3.2 ГГц
Ядер 2 10
Потоков 4 10
L3-кэш 4 МБ -
Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs Apple M1 Pro GPU (16-core)
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 30 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 5 нм
Частота GPU 720-1395 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 930-1575 МГц 1278 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс 5.2 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5
Ширина шины 64 бит 256 бит
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерных блоков 896 2048
Поддержка DirectX 12 -
Производительность GPU
ThinkPad L14 Gen 2 (Intel)
2.822 терафлопс
MacBook Pro 14 (2021) +84%
5.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 4x4 ГБ
Частота 3200 МГц 6400 МГц
Тип DDR4 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 -
Формат звука 2.0 4.2
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 2 -

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Нет Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Размер 10.0 x 7.0 см -
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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